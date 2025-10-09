BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Ursula von der Leyen sobreviveu nesta quinta-feira (9) a mais duas moções de censura no Parlamento Europeu. Em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia novamente demonstrou apoio sólido dos partidos centristas, que capitanearam sua reeleição no ano passado.

Proposta encabeçada pelo grupo de ultradireita Patriotas pela Europa, que congrega, entre outros, o Fidesz do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi derrotada por 378 votos a 179. Uma segunda moção, proposta pela ultraesquerda, teve ainda menos apoio, com 383 a 133.

"Agradeço profundamente o forte apoio que recebi hoje", declarou Von der Leyen no X.

A chefe da UE já havia sobrevivido a um pedido da ultradireita em julho, com um placar mais apertado, 360 a 175. O crescimento no apoio é creditado a uma mudança de tom da conservadora alemã nas últimas semanas, pontuado por mais diálogo e cooperação com os legisladores que a sustentam no cargo.

Há três meses, sua principal linha de defesa era vincular os opositores à Rússia, afirmando que operações híbridas ordenadas por Moscou estariam por trás da veemência de alguns eurodeputados. As críticas, agora, estão mais apuradas, mostrando que a insatisfação na condução de temas divisivos deste seu segundo mandato permanece.

Não são poucos os assuntos que incomodam o Parlamento Europeu. Na política externa, vão da condução das negociações tarifárias com a administração Donald Trump, percebidas como muito concessivas aos EUA, à falta de pulso na reação à violência de Israel na Faixa de Gaza _motor, inclusive, da moção organizada pela ultraesquerda.

No âmbito interno, liberais e socialistas, aliados de Von der Leyen, também receiam os efeitos e a amplitude da "simplificação", conjunto de políticas contra a burocracia no bloco econômico, que virou palavrão nos dois lados do espectro político.

É a grande promessa de campanha de Von der Leyen, que preocupa diversos setores da sociedade civil, ambientalistas à frente. Em manifestação na semana passada, um grupo de ONGs denunciou o que vê como desmonte ambiental da UE.

A flexibilização da legislação do continente, modelo para outros países, poderia minar ações urgentes no enfrentamento da crise climática, com eventos extremos cada vez mais evidentes. A Europa, apontam vários estudos, é o continente que sofre o aquecimento mais rápido no planeta.

Do outro lado, a falta de competitividade do bloco e o excesso de regulação são apontados como fissuras não resolvidas por Bruxelas, exploradas constantemente pelo discurso nacionalista da ultradireita.

Ainda assim, parece haver um consenso no Parlamento Europeu de que, se a coisa não vai tão bem com Von der Leyen, sem ela seria ainda pior. Caso aprovada, uma moção de censura forçaria sua renúncia e de seu gabinete, lançando a UE no caos que não falta ao planeta neste momento e abrindo espaço justamente o populismo, que já prevalece em vários países do continente e, nesta semana, volta se insinuar na França.