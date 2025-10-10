SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder opositora da Venezuela e agora Prêmio Nobel da Paz de 2025, María Corina Machado, afirmou que não merecia a láurea ao ser avisada sobre a premiação em uma ligação do secretário do Comitê Norueguês do Nobel, Kristian Berg Harpviken, minutos antes do anúncio, nesta sexta-feira (10)

"Estou ligando para informar que, em alguns minutos, será anunciado aqui no Instituto Nobel que você receberá o Prêmio Nobel da Paz de 2025", afirmou Harpviken, com a voz embargada. "Os mais calorosos parabéns a você, María."

"Meu deus. Eu não tenho palavras. Muito obrigada, mas eu espero que você entenda que é um movimento, uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa. Eu certamente não mereço", respondeu ela, após alguns segundos de silêncio. "Eu acho que tanto o movimento quanto você merecem", respondeu o secretário.

Ele se desculpou por a ter acordado no meio da noite ?o anúncio foi feito as 11h, 5h na Venezuela. "Não temos muito tempo, na verdade faremos o anúncio em alguns minutos, mas quero ler trechos do texto que será anunciado em breve", continuou.

A láurea foi concedida, segundo o comitê, devido ao "seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

"Me sinto honrada, humilde e muito grata em nome da população da Venezuela", afirmou María Corina. "Ainda não chegamos lá, estamos trabalhando muito duro para alcançar isso, mas tenho certeza de que vamos conseguir. Este certamente é o maior reconhecimento para a nossa população, que merece isso. Muito obrigada."

Horas após o anúncio, ela se pronunciou em sua conta na rede social X, afirmando que a conquista é um impulso para a liberdade de seu país e dedicando o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estava em campanha aberta pelo Nobel.

"Estamos no limiar da vitória, e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos EUA, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!", afirmou.

O republicano ainda não se manifestou sobre o assunto. A Casa Branca, no entanto, criticou a escolha do comitê na sua primeira reação oficial. "Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz Steven Cheung no X. "O Comitê Nobel provou que eles colocam a política acima da paz."

Antes disso, María Corina havia afirmado estar em choque com a notícia durante uma ligação com o também opositor Edmundo González, candidato à Presidência da Venezuela em 2024 e exilado na Espanha desde que o ditador Nicolás Maduro se proclamou vencedor após o pleito.

"O que é isso? Não consigo acreditar", afirma ela em um vídeo publicado no perfil na rede social X de González, que entrou na disputa após María Corina ser declarada inelegível pelo regime. "Estamos em choque de alegria", responde ele.

"Merecidíssimo reconhecimento à longa luta de uma mulher e de todo um povo pela nossa liberdade e democracia. A primeira vencedora do Prêmio Nobel da Venezuela! María Corina, a Venezuela será livre!", afirmou ele ao compartilhar o vídeo.

Ironicamente, um dos principais membros do gabinete de Trump, o secretário de Estado Marco Rubio, fez parte dos esforços para indicar María Corina antes de trabalhar para o republicano. No ano passado, quando ainda era senador pela Flórida, ele enviou uma carta ao comitê junto com colegas afirmando que os esforços da venezuelana "incorporam os próprios princípios que o Prêmio Nobel da Paz busca honrar".

"A luta incansável de María Corina Machado por uma Venezuela livre e justa é uma verdadeira inspiração. Sua coragem será lembrada por muitos anos", afirmou o político no X em agosto do ano passado, ao compartilhar o documento. Ele ainda não se pronunciou publicamente sobre o anúncio desta sexta.