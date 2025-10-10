SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira reação oficial ao Prêmio Nobel da Paz, anunciado nesta sexta-feira (10), a Casa Branca criticou a decisão do comitê de homenagear María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, em vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez campanha aberta para receber a láurea.

"Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação na rede social X. "O Comitê Nobel provou que prioriza a política acima da paz." A mensagem não cita María Corina.

O comitê caracterizou María Corina como "um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos tempos recentes" e uma "figura-chave e unificadora em uma oposição política que antes era profundamente dividida".

"É precisamente isso que está no cerne da democracia: nossa disposição compartilhada de defender os princípios do governo popular, mesmo discordando. Em um momento em que a democracia está ameaçada, é mais importante do que nunca defender esse ponto em comum", diz o anúncio.

A campanha pró-Nobel de Trump havia sido engrossada na quarta-feira (8) com o anúncio, feito pelo americano em suas redes sociais, de que Israel e Hamas concordaram com a primeira fase de um plano de paz para a Faixa de Gaza, com libertação de reféns pelo grupo terrorista e retirada militar de Tel Aviv. Nesta quinta (9), o governo israelense aprovou acordo para encerrar o conflito.

O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas nesta manhã já publicou três vídeos em sua conta Truth Social na manhã desta sexta mostrando apoiadores comemorando o acordo de Gaza.

Antes mesmo de iniciar seu segundo mandato, em janeiro, Trump enviou mensagem de apoio a María Corina e a Edmundo González, a quem Washington reconheceu como presidente eleito da Venezuela no pleito em que Nicolás Maduro se declarou reeleito sob várias evidências de fraude.

"A ativista venezuelana pela democracia María Corina Machado e o presidente eleito González estão pacificamente expressando as vozes e o desejo do povo venezuelano com centenas de milhares de pessoas que protestam contra o regime. A grande comunidade venezuelana-americana no Estados Unidos apoia esmagadoramente uma Venezuela livre, e me apoiou fortemente", escreveu Trump à época no Truth Social.