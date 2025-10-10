SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frustrado por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em sua rede social, a Truth Social, um vídeo no qual Vladimir Putin critica o comitê organizador do prêmio e agradeceu ao seu homólogo da Rússia.

"Não cabe a mim julgar se o atual presidente dos EUA merece o Prêmio Nobel, mas ele está fazendo muito para resolver crises complexas que vêm ocorrendo há anos e décadas", afirmou, em uma entrevista coletiva no Tadjiquistão. "Houve casos em que o Comitê concedeu o Prêmio Nobel da Paz a pessoas que nada fizeram pela paz. (...) Na minha opinião, essas decisões causaram enormes danos à credibilidade do prêmio."

Trump estava em campanha aberta pelo prêmio sob a justificativa de que teria encerrado "seis ou sete" guerras pelo mundo desde que voltou à Casa Branca ?embora o republicano tenha participado de negociações em uma série de conflitos, nem todos que ele listava terminaram ou tiveram sua atuação como determinante para tal.

O presidente americano ainda não parabenizou a vencedora, María Corina Machado, mesmo após a líder opositora da Venezuela dedicar o prêmio a ele.

"Estamos no limiar da vitória, e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos EUA, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!", escreveu ela na rede social X após o anúncio.

A homenagem ao presidente americano ocorre no momento em que os EUA fazem manobras militares perto da Venezuela sob a justificativa de combater o tráfico de drogas na região ?gesto apoiado por María Corina e visto amplamente como uma forma de ampliar a pressão sobre Maduro.

O republicano mantém uma relação ambivalente com Putin desde seu primeiro mandato, que acabou no início de 2021, pouco mais de um ano antes de a Rússia invadir a Ucrânia. Ao voltar à Casa Branca, em janeiro deste ano, sob promessas de cortar a ajuda militar ao país do Leste Europeu, Trump tem tido altos e baixos com Moscou.