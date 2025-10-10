BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os parlamentares do Peru empossaram o chefe do Congresso, José Jeri, como o novo presidente do país menos de uma hora após votarem unanimemente pela remoção da presidente Dina Boluarte.

A votação e a cerimônia de posse ocorreram pouco depois de 0h desta sexta-feira (10), apenas algumas horas depois que blocos políticos de todo o espectro apresentaram pela primeira vez moções para a remoção de Boluarte por motivos de incapacidade moral. As quatro moções de vacância contaram cada uma com mais de 100 dos 122 votos possíveis na sessão parlamentar.

Jeri, que se torna o sétimo presidente do Peru desde 2016, sinalizou que adotaria uma abordagem dura em relação à crescente insegurança, uma das principais críticas dirigidas contra a agora ex-presidente. Ele discursou no Congresso usando a faixa da bandeira nacional. "O principal inimigo está lá fora nas ruas: gangues criminosas", disse. "Devemos declarar guerra ao crime."

O membro de 38 anos do partido conservador Somos Peru, que se tornou presidente do Congresso em julho, junta-se ao grupo dos chefes de Estado mais jovens do mundo.

Multidões se reuniram do lado de fora do Congresso e da embaixada equatoriana, onde havia rumores de que Boluarte poderia buscar asilo, alguns em clima de celebração agitando bandeiras, dançando e tocando instrumentos. O Ministério Público pediu que a ex-presidente seja impedida de deixar o país.

A incapacidade moral permanente é mencionada no artigo 113 da Constituição do Peru e permite que o Congresso declare a vacância da Presidência. Diferente do impeachment por crimes específicos, essa cláusula permite ao Congresso avaliar a ética e a adequação da pessoa no cargo.

O conceito não tem uma definição clara, o que causa diferentes interpretações. Geralmente, é visto como comportamento incompatível com o cargo ou perda de confiança popular. Essa ambiguidade levou a intervenções de entidades como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que alertam sobre os riscos de decisões arbitrárias.

Um dos fatores apontados pelos parlamentares foi o aumento da insegurança, como em um episódio recente, de ataque armado durante uma apresentação do grupo musical Água Marina em Chorrillos, com o saldo de cinco feridos.

Pouco depois de o Congresso votar sua destituição, Boluarte fez um pronunciamento no palácio presidencial. Reconheceu que o mesmo Congresso que a havia empossado no final de 2022 após uma tentativa de autogolpe de Pedro Castillo, seu antecessor, agora havia votado por sua remoção, "com as implicações que isso tem para a estabilidade da democracia." "Em todos os momentos, clamei por unidade", disse.

Boluarte, 63, é profundamente impopular, com índices de aprovação entre 2% e 4%, após acusações de que lucrou ilicitamente com seu cargo e é responsável por repressões letais a protestos em favor de seu antecessor. Ela nega qualquer irregularidade.

Segundo ela, seu governo contribuiu para a estabilidade do país. "Em todos os momentos invoquei a unidade, para trabalhar juntos, para lutar pelo nosso país. Neste contexto não pensei em mim, mas nos mais de 34 milhões de peruanos que merecem um crescimento com estabilidade democrática e com um governo que funcione sem corrupção como temos feito", acrescentou.

A votação do Congresso pela remoção marca uma reviravolta depois que os legisladores rejeitaram uma série de moções anteriores, nenhuma das quais chegou à fase de debate.

O último impulso foi marcado pela participação de partidos de direita que historicamente a apoiaram, incluindo a Renovação Popular de Rafael López e a Força Popular de Keiko Fujimori. Ambos os pesos-pesados políticos devem concorrer à Presidência nas eleições previstas para abril de 2026.

Boluarte havia sido a vice de Pedro Castillo e assumiu o comando do país depois que ele foi destituído e preso por tentar dissolver o Congresso. A remoção de Castillo foi recebida com meses de protestos generalizados e mortais, particularmente em comunidades rurais andinas e indígenas, e grupos de direitos humanos acusaram o governo de Boluarte de usar força excessiva para reprimir os manifestações.

"A remoção ou renúncia da usurpadora sempre foi uma reivindicação popular", comemorou Castillo no X. "Hoje, a hipocrisia dos golpistas que levaram Dina Boluarte ao poder, vendo que o fim e a justiça eventualmente se aproximarão deles, busca apagar seus rastros da ditadura."

O desgaste político de Boluarte aumentou devido a escândalos de corrupção, incluindo a investigação sobre enriquecimento ilícito. A política negou as acusações, mas seu governo enfrentou críticas pela falta de diálogo com a população, fazendo com que ela se distanciasse de sua base.

Uma controvérsia significativa foi o aumento em quase três vezes de seu salário presidencial, intensificando a insatisfação popular. O governo Boluarte deixa o país mais polarizado, com instituições enfraquecidas e a população descontente.