BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê encontrar o papa Leão 14 na manhã de segunda-feira (13), durante visita a Roma para participar do principal fórum da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Lula fará uma rápida viagem à capital italiana para eventos da FAO e da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza ?iniciativa lançada pelo governo no ano passado, durante o G20, que visa ser um centro de articulação de programas sociais que podem ser replicados em diferentes países do globo.

Entre outras atividades, Lula deverá participar da inauguração da sede do secretariado da Aliança Global, em Roma.

Auxiliares do petista queriam aproveitar a passagem de Lula por Roma para realizar a reunião do presidente com Leão 14, que se tornou o primeiro pontífice americano em maio, após a morte de Francisco.

A agenda do papa, no entanto, indicava dificuldades para a confirmação da reunião. Nos últimos dias, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou duas vezes para o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, para assegurar a audiência.

Auxiliares de Lula dizem que a audiência está na agenda prévia da viagem, mas ainda não foi anunciada publicamente.

Outra possível agenda de Lula na Itália é uma reunião com a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, mas ela ainda não foi confirmada.

Leão 14, ex-cardeal Robert Prevost, substituiu o carismático papa Francisco, de quem Lula era próximo.

O papa Leão 14 é um crítico das políticas migratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na quarta (8), ele disse a bispos dos EUA que eles deveriam se posicionar de modo firme sobre como os imigrantes estão sendo tratados pelas políticas rígidas de Trump, afirmaram à agência de notícias Reuters participantes do encontro com o pontífice no Vaticano.