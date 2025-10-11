RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A casa de tijolos vermelhos em Washington onde Jacqueline Kennedy (1929-1994) e John Kennedy (1917-1963) moraram antes da presidência está à venda. Preço: US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 41 milhões. É mais do que o dobro do valor pago quando foi negociada pela última vez, em 2004.
O imóvel em Georgetown foi a moradia dos Kennedy de 1957 até JFK tomar posse e se mudar para a Casa Branca, em janeiro de 1961. Caroline e John Jr (1960-1999), dois dos filhos de John e Jackie, moraram nesta casa, localizada na L Street, e pela qual pagaram US$ 82 mil à época.
Com cinco quartos, seis banheiros, biblioteca, sótão, entrada privativa para funcionários, sala dupla para receber convidados e um amplo jardim, ela foi reformada e redecorada por Jacqueline. Depois que se mudaram, teve vários proprietários.
A casa foi construída no início do século 19 para William Marbury, mais conhecido por seu papel na decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, Marbury v. Madison, que estabeleceu o poder da corte de invalidar atos inconstitucionais do Congresso. ?
