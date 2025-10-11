SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (11), a atriz A atriz Diane Keaton, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. As informações foram confirmadas pela revista People.

Nome consagrado de Hollywood, Keaton venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 por sua atuação em "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", de Woody Allen.

A artista despontou na Broadway em 1969, protagonizando uma comédia de sucesso com Allen, com quem se envolveu romanticamente durante a temporada.

A artista despertou a atenção da meca do cinema ao interpretar Kay Adams, a namorada que mais tarde se casaria com o mafioso Michael Corleone, papel de Al Pacino, em "O Poderoso Chefão", de 1972, e "O Poderoso Chefão: Parte 2", de 1974, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola.