BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, está recebendo radioterapia para o câncer de próstata diagnosticado em maio, informou um porta-voz dele neste sábado (11).

"Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente em radioterapia e tratamento hormonal", disse o porta-voz.

Biden, que completa 83 anos no próximo mês, passou em setembro por um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs para remover células cancerígenas da pele.

Quando recebeu o diagnóstico da doença, o escritório do ex-presidente afirmou que o câncer já havia se espalhado para os ossos. O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação.

O câncer de Biden é "caracterizado por uma pontuação de Gleason de 9 com metástase óssea", segundo o comunicado. A escala de Gleason varia de 1 a 10, sendo 10 os tumores de pior prognóstico.

Ao reiterar otimismo em relação ao diagnóstico, Biden chegou a afirmar que vem sendo acompanhado por "um dos melhores cirurgiões do mundo". "A expectativa é que vamos conseguir superar isso", acrescentou ele.

Biden deixou o cargo em janeiro como o presidente mais velho da história americana. Durante seu mandato, o democrata enfrentou questionamentos sobre sua idade e sua saúde, o que acabou levando-o a abandonar sua campanha de reeleição.

Após um debate desastroso em junho do ano passado, no qual Biden parecia desorientado e apático, cresceram as pressões para que ele abrisse mão da candidatura. Kamala concorreu em seu lugar e perdeu para Trump em novembro do ano passado.