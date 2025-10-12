SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Guarda Costeira das Filipinas acusou neste domingo, 12, um navio chinês de colidir propositalmente com uma embarcação do governo filipino no disputado Mar da China Meridional; Pequim culpa Manila pelo incidente.
A Guarda Costeira das Filipinas afirmou que o incidente ocorreu próximo à Ilha Thitu, parte do arquipélago de Spratly.
Confrontos entre embarcações filipinas e chinesas são frequentes nessa via marítima contestada, que Pequim reivindica quase em sua totalidade, apesar de uma decisão internacional que declarou que tal reivindicação não tem base legal.
Segundo as Filipinas, um navio da Guarda Costeira da China "disparou seu canhão de água" contra o BRP Datu Pagbuaya, embarcação pertencente ao Escritório de Pesca e Recursos Aquáticos de Manila.
"Apenas três minutos depois, a mesma embarcação [chinesa] colidiu deliberadamente com a popa do barco filipino, causando pequenos danos estruturais, mas sem ferir a tripulação", informou o comunicado.
Por outro lado, a Guarda Costeira da China declarou que o incidente aconteceu depois que uma embarcação filipina entrou em águas próximas a Sandy Cay, "ignorando repetidos avisos severos do lado chinês e aproximando-se perigosamente" do navio chinês.
"Toda a responsabilidade recai sobre o lado filipino", disse o porta-voz Liu Dejun em comunicado publicado online.
Fotos e vídeos divulgados pela Guarda Costeira filipina mostram uma embarcação chinesa -- com o canhão de água acionado --seguindo de perto o navio das Filipinas.
"Apesar dessas táticas de intimidação e ações agressivas, não seremos intimidados nem afastados", declarou a Guarda Costeira das Filipinas.
O incidente é o mais recente de uma série de confrontos recentes entre Pequim e Manila no Mar do Sul da China, uma movimentada rota por onde passa mais de 60% do comércio marítimo global .
No mês passado, o governo filipino informou que uma pessoa ficou ferida quando o jato de água disparado por um navio da Guarda Costeira da China estilhaçou a janela da ponte de comando de outra embarcação do Escritório de Pesca, o BRP Datu Gumbay Piang, próximo ao Atol de Scarborough, controlado por Pequim.
Em agosto, um navio da Marinha chinesa chegou a colidir com uma embarcação da própria Guarda Costeira da China enquanto perseguia um barco de patrulha filipino na mesma área.
A China assumiu o controle do atol -- rico em peixes -- após um longo impasse com as Filipinas em 2012.
O governo filipino já havia manifestado oposição aos planos chineses de criar uma "reserva natural" no local, classificando a proposta como um pretexto para ocupar permanentemente a área.