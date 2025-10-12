SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na cidade de Huntington Beach, no sul da Califórnia, na tarde deste sábado (12) e deixou cinco pessoas hospitalizadas, incluindo uma criança, de acordo com a CBS News.

Um vídeo do acidente mostra o helicóptero sobrevoando a praia acima de palmeiras até perder o controle, se aproximar de um prédio e cair em uma via à beira-mar. A cauda da aeronave se partiu no acidente, e o restante do helicóptero ficou preso entre uma escada e palmeiras.

Duas pessoas foram retiradas do helicóptero e três outras que passavam no momento ficaram feridas na rua, segundo informações publicadas pelo Los Angeles Times.

No momento do acidente, havia outros helicópteros em um estacionamento próximo ao local da queda, de acordo com informação publicada pela CBS. A rede também afirmou que uma festa para assistir pousos das aeronaves estava marcada para o mesmo dia.

A causa do acidente ainda não foi divulgada. Órgãos responsáveis pela segurança e administração de voos foram notificados, enquanto a polícia começou a investigar o ocorrido. O tráfico na região foi interrompido.