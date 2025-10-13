SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com aplausos no Parlamento de Israel nesta segunda-feira (13), onde discursou sobre o fim da guerra em Gaza. O americano disse que o acordo de paz representa uma "incrível conquista para Israel e para o mundo".

Trump disse que é hora de transformar o que descreveu como "vitórias contra terroristas" em paz e prosperidade para o Oriente Médio. A visita do americano ocorre no mesmo dia em que 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas foram libertados.

O republicano desembarcou no país após costurar um acordo de paz, baseado em um plano de 20 pontos, que prevê ainda que Tel Aviv liberte 250 prisioneiros palestinos e 1.700 moradores de Gaza detidos desde o início do conflito.

Segundo a imprensa israelense, Trump deverá visitar ainda nesta segunda o hospital para onde os 20 reféns soltos pelo Hamas estão sendo tratados. O presidente americano então seguirá para Sharm el-Sheikh, no Egito, para presidir uma cúpula para a paz ao lado de líderes mundiais.

*

Veja, abaixo, a lista dos 20 reféns vivos libertados pelo Hamas:

Bar Kuperstein

Evyatar David

Yosef Chaim Ohana

Segev Kalfon

Avinatan Or

Elkana Bohbot

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Zangauker

David Cunio

Eitan Horn

Matan Angrist

Eitan Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslavsky

Ariel Kuonio


