SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu sobre um estacionamento na cidade de Fort Worth, no estado do Texas (EUA), neste domingo (12), deixando dois mortos.

Queda aconteceu em local onde diversos caminhões e trailers estavam estacionados. Segundo o corpo de bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30 (15h30 em Brasília) deste domingo (12).

Forte explosão e incêndio assustaram quem estava na região. Conforme o jornal The New York Times, um prédio comercial próximo ao estacionamento também pegou fogo.

Imagens de fumaça densa foram capturadas e publicadas nas redes sociais. "Pensamos que estávamos respondendo a dois incidentes separados. Mais tarde, percebemos que era tudo parte do mesmo incidente", disse o porta-voz dos bombeiros ao jornal.

Estacionamento fica a apenas 26 quilômetros do aeroporto privado Hicks Airfield. Um porta-voz da empresa, no entanto, disse ao The New York Times que o avião Beech King Air C90 não estava baseado lá. Também não se sabe qual rota a aeronave fazia.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação estão investigando. As identidades das vítimas do acidente não foram reveladas.

O Beech King Air C90 é um bimotor de pequeno porte com motorização turboélice. Fabricado nos EUA, é de uso executivo, para rotas domésticas, e transporta até cinco passageiros.