SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta segunda-feira (13) com líderes europeus e árabes em uma cúpula em Sharm el-Sheikh, no Egito, sobre o acordo de paz na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, recusou o convite e ficará de fora.

O líder americano fez uma parada em Israel, onde discursou sobre o fim do conflito no Parlamento e foi evacionado. Em seguida, por volta das 10h30 de Brasília, Trump embarcou rumo ao Egito. As agendas ocorrem no mesmo dia em que 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas foram libertados e que Tel Aviv soltou os quase 2.000 palestinos presos desde o início da guerra.

O presidente egípcio, Abdel Fatah Al-Sisi, presidirá a cúpula com Trump. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, estarão presentes.

O emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, estão entre os líderes confirmados. Ambos os países ajudaram a intermediar o cessar-fogo entre Israel e Hamas que entrou em vigor na manhã da última sexta-feira (10).

A cúpula discutirá as próximas fases do plano de cessar-fogo para Gaza. Os mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo que leve o Hamas a entregar suas armas.