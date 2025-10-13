SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimentou e tirou uma foto ao lado do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, durante uma cúpula com líderes mundiais realizada nesta segunda-feira (13), no Egito, para discutir as próximas fases do plano de cessar-fogo em Gaza.

Trump fez um sinal de positivo com o polegar e sorriu enquanto segurava a mão do palestino. O encontro ocorre menos de um mês depois de o líder americano negar visto para que o presidente da entidade que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada pudesse participar da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

Abbas teve que discursar por videoconferência no evento. Na ocasião, ele disse estar pronto para trabalhar com outros líderes, incluindo Trump, e que o grupo terrorista Hamas não terá papel de governo no futuro de Gaza.

Mais cedo nesta segunda, Trump fez uma visita a Israel, onde discursou no Parlamento e foi ovacionado. Em seguida, por volta das 10h30 de Brasília, embarcou rumo ao país árabe. Ele foi recebido pelo ditador do Egito, Abdel Fatah Al-Sisi.

O evento reúne governantes europeus como o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, além de representantes de países árabes e muçulmanos. A presença de Abbas faz parte de um esforço dos líderes regionais para promover a participação da entidade na estabilização de Gaza.

Todos os líderes presentes se reuniram para uma foto em grupo no palco do evento. " "Acabamos de fechar um grande acordo hoje, então é hora de dar um grande sorriso", disse Trump.

O evento ocorre no mesmo dia em que 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas foram libertados e que Tel Aviv soltou os quase 2.000 palestinos presos desde o início da guerra.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, não aceitou o convite e ficou de fora. Representantes do grupo terrorista Hamas tampouco compareceram.

O acordo de paz é baseado em um plano de 20 pontos proposto por Trump. Com a libertação dos reféns e dos prisioneiros, a cúpula discutirá as próximas fases do acordo.

Os mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo e ainda precisam definir algumas questões delicadas que levaram ao fracasso de tentativas de paz anteriores.