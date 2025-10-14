SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a cúpula desta segunda-feira (13) em Sharm el-Sheikh, no Egito ?que marcou a assinatura de uma declaração para consolidar o cessar-fogo em Gaza? o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigiu-se à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e perguntou: "Você não se importa se eu te chamar de linda, certo? Porque você é".

O encontro reuniu líderes do Egito, Turquia, França, Reino Unido, Itália e Qatar, além de Trump, para a assinatura do acordo oficializando a trégua que começou na última sexta-feira (10) na Faixa de Gaza.

Enquanto discursava, o presidente americano afirmou que, nos EUA, chamar uma mulher de linda pode significar o fim de uma carreira política, mas que "aceitaria o risco".

Ele então se direciona a Meloni, que estava atrás dele, para agradecer sua presença e elogiá-la. Além de linda, ele a chama de "incrível", "uma política de muito sucesso" e "muito respeitada na Itália".

O evento reuniu governantes europeus e árabes, mas Binyamin Netanyahu recusou o convite de Trump de última hora e ficou de fora.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, compareceu como parte de um esforço dos líderes regionais para promover a participação da entidade na estabilização de Gaza.

A cúpula em Sharm el-Sheikh ocorreu horas depois de os últimos 20 reféns vivos do Hamas serem libertados e de Tel Aviv soltar quase 2.000 prisioneiros palestinos. Também nesta segunda, antes de chegar ao Egito, Trump foi a Israel e discursou no Parlamento, tornando-se o primeiro presidente americano a fazê-lo desde George W. Bush, em 2008.