SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu nesta terça-feira (14) a Medalha Presidencial da Liberdade de maneira póstuma ao influenciador Charlie Kirk, morto no dia 10 de setembro por um atirador no estado de Utah.

Trata-se da mais alta honraria civil do país, e sua outorga é prerrogativa única do presidente americano. Kirk se junta agora a uma lista que contém personalidades como o astronauta Neil Armstrong, o músico Bob Dylan, a ativista de direitos civis Rosa Parks e oito presidentes.

Em cerimônia na Casa Branca realizada nesta terça, dia em que Kirk completaria 32 anos, Trump disse que o influenciador -seu aliado político- era "um guerreiro destemido pela liberdade" e um "patriota da mais alta qualidade".

Kirk fundou a organização Turning Point USA, que se tornou a mais influente entidade política de direita entre a juventude dos EUA dos últimos anos. Sua morte causou forte comoção no país e motivou o governo Trump a escalar sua retórica contra "inimigos internos" e estrangeiros que fizeram pouco caso do assassinato.

Nesta terça, por exemplo, o Departamento de Estado anunciou ter revogado o visto de seis pessoas, incluindo um brasileiro, que teriam atacado Kirk e seus apoiadores. Segundo a diplomacia americana, o brasileiro, que não foi identificado, teria escrito: "Charlie Kirk motivou uma manifestação nazista onde marcharam em sua homenagem. Morreu tarde".

Na esteira da morte de Kirk, Trump chegou a assinar um decreto classificando o movimento Antifa de um grupo terrorista, apesar do fato de que a organização é descentralizada e mais próxima de um conjunto de ideias e métodos, como protestos de rua, do que de uma entidade política estruturada.

Em mais uma demonstração da proximidade de Kirk ao trumpismo, o influenciador se tornou a primeira pessoa a receber a medalha no segundo mandato de Trump. Na primeira gestão, o republicano concedeu a honraria a nomes como o cantor Elvis Presley, o jogador de beisebol Babe Ruth, o jornalista de direita Rush Limbaugh, e três jogadores profissionais de golfe, esporte praticado pelo próprio Trump.

O presidente disse na cerimônia desta terça que Kirk "foi assassinado no auge de sua vida por ousar falar a verdade, viver sua fé e lutar incansavelmente por uma América melhor e mais forte". Também estavam presentes no evento a viúva de Kirk, Erika, que é a nova presidente da Turning Point USA, e o líder argentino Javier Milei, em Washington para reunião bilateral com Trump.

Criada em 1963 pelo presidente John F. Kennedy, a Medalha Presidencial da Liberdade tem o objetivo de reconhecer "indivíduos que fizeram contribuições excepcionais para a segurança e interesses nacionais dos Estados Unidos ou para a paz mundial, ou são responsáveis por esforços culturais significativos e iniciativas públicas e privadas".