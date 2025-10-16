BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O segundo turno das eleições presidenciais bolivianas, no próximo dia 19 de outubro, chega em sua fase final. Nesta quarta-feira (15), os candidatos Rodrigo Paz Pereira e Jorge Tuto Quiroga fizeram os últimos eventos de campanha, encerrando oficialmente o período autorizado para comícios e propagandas pela TV.

Paz, do PDC, aproveitou a última semana buscando votos para reforçar críticas ao atual modelo, do MAS (Movimento ao Socialismo), e prometer "capitalismo para todos", com crédito acessível e menos impostos. Ele também afirmou a necessidade de combater a corrupção antes de buscar ajuda externa.

Paz tinha feito um grande comício na segunda-feira (13), em Cochabamba. Nesta quarta, ele viajou até o seu departamento de origem, Tarija, no sul do país, onde sua coalizão encerrou oficialmente a campanha.

"Quero ordenar ao presidente que libere os combustíveis que estão guardando para prejudicar a população", disse Paz, ao comentar a crise do governo de Luis Arce, que termina seu mandato com escassez de combustíveis e aumento da inflação. Ele prometeu negociar diretamente com distribuidoras para resolver a situação, caso seja eleito.

Já Quiroga e seu vice, Juan Pablo Velasco, fizeram um grande ato na terça-feira (14) em Santa Cruz, e a coalizão Aliança Livre encerrou a jornada no dia seguinte, em La Paz. "Os do outro lado dizem que são candidatos da renovação. Olho para eles, têm a idade do meu irmão, e estão há 20 dando voltas por aí", disse Quiroga, em referência ao adversário.

Ele enfatizou ao longo do segundo turno a importância dos investimentos em tecnologia e modernização do Estado, além de prometer trazer dólares para a economia, buscando ajuda de organizações como o FMI (Fundo Monetário Internacional) para resolver problemas econômicos, como a falta de divisas e a inflação.

"O altiplano da Bolívia é o melhor lugar do mundo para a tecnologia. As seleções de Brasil e Argentina sofrem e perdem aqui no estádio de Al Alto, se queixam da altitude. Que sigam chorando, vamos seguir ganhando até o Mundial", provocou.

Como as eleições de 17 de agosto não resultaram em um vencedor, os bolivianos chegam a um segundo turno inédito desde a aprovação da atual Constituição do país, em 2009, e com dois candidatos de direita após duas décadas de vitórias da esquerda a partir da chegada de Evo Morales ao poder.

Os institutos de pesquisa na Bolívia têm dificuldade em captar as intenções de voto, sobretudo em áreas amazônicas e andinas. As pesquisas em agosto não davam, por exemplo, que Paz estaria no segundo turno. Ele aparecia, no máximo, em terceiro e terminou a primeira votação na liderança.

No domingo (12), foi divulgada um levantamento da Ipsos-Ciesmori para a Unitel, que coloca Quiroga na liderança da corrida com 44,9% das preferências; Paz aparece com 36,5%. Os indecisos são 9,3%, 5,6% dizem votar nulo e 3,7% votam em branco. Foram feitas 2.500 entrevistas, de 6 a 9 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos, para mais ou menos.

Caso isso se concretize, Quiroga volta a governar o país. Ele foi presidente de 2001 a 2002 para completar o mandato de Hugo Banzer, de quem era vice, após uma renúncia por motivos médicos.

Já o senador Paz, que também foi prefeito da cidade Tarija, questionou a eficácia das pesquisas e disse acreditar que sairá na frente. "No dia 17 iniciamos um caminho para não voltar ao passado", afirmou no evento anterior, em referência ao MAS e ao adversário no segundo turno.