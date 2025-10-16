SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde de Gaza informou que Israel devolveu, até o momento, 120 corpos de palestinos. Segundo a entidade, grande parte dos corpos tinham sinais de tortura.

Como parte do acordo de cessar-fogo, Israel devolveu à Palestina os corpos de 120 pessoas. 90 destes foram entregues nesta quarta-feira (15), em duas levas de 45, e os outros 30 foram devolvidos nesta quinta-feira (16).

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que alguns dos que foram devolvidos nesta quinta-feira (16) tinham sinais de tortura. Teriam sido identificados sinais de espancamento e havia corpos algemados e vendados.

nesta quarta-feira (15), médicos do Hospital Nasser, em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, disseram à CNN que todos os corpos tinham sinais de tortura. Segundo os profissionais, todos eles estavam braços e pernas algemados, alguns estavam vendados, alguns tinham marcas de tiro e outros teriam sido atropelados por tanques.

Israel não entregou uma lista com os nomes dos mortos. Os corpos estavam numerados e até o momento apenas quatro foram identificados por familiares. Não há informações sobre quando ou como estas pessoas morreram.

Organização palestina cobra devolução e identificação de todos os palestinos mortos. O Centro Palestino para Pessoas Desaparecidas e Forçadamente Desaparecidas alegou que a falta de identificação dos corpos levanta suspeitas de sequestro e manipulação dos registros das vítimas.

O número total de palestinos mortos em Israel é incerto. A organização Campanha Nacional pela Recuperação dos Corpos de Mártires calcula que há ao menos 735 corpos em Israel.

HAMAS DEVOLVEU CORPOS DE REFÉNS

A troca de restos mortais faz parte do acordo de cessar-fogo. Até o momento, o Hamas devolveu 10 corpos ?Israel identificou nove como sendo de israelenses e um deles não era um refém. Ainda faltam 18 corpos para serem encontrados e devolvidos.

Segundo o Hamas, foram devolvidos todos os corpos encontrados. O grupo extremista afirma que para encontrar os que faltam serão necessários esforços extensos. A Cruz Vermelha, que faz a mediação da troca de corpos e reféns, já havia dito que a entrega de corpos pode levar semanas.

Na segunda-feira, o Hamas libertou 20 reféns vivos. Em troca, Israel libertou quase 2.000 palestinos que estavam detidos em prisões.

Dias após acordo, os dois lados trocam acusações de quebra do cessar-fogo. Israel argumenta que o Hamas não cumpriu sua parte por não ter devolvido todos os corpos de israelenses. Por outro lado, o Hamas alega que ataques de Israel continuam na Faixa de Gaza.