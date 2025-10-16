SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Venezuela pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que declare ilegais os ataques feitos pelas forças dos Estados Unidos contra embarcações próximas à costa do país e que emita uma declaração em defesa da soberania de Caracas, segundo carta obtida pela agência de notícias Reuters nesta quinta-feira (16).

Os ataques foram ordenados pelo presidente Donald Trump como parte de uma operação militar para, segundo o republicano, coibir o narcoterrorismo. Desde o início das ações, as forças americanas fizeram ao menos cinco bombardeios contra embarcações que supostamente transportavam drogas.

O governo Trump não apresentou provas de que as pessoas atingidas cometiam atos ilícitos, e críticos dizem que as ofensivas representam parte de uma estratégia para pressionar o regime de Nicolás Maduro.

Na carta enviada na quarta (15) ao Conselho de Segurança, o embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada, acusou os EUA de matar ao menos 27 pessoas em ataques a "embarcações civis que transitavam em águas internacionais". O diplomata pediu que o órgão investigue os bombardeios para "determinar seu caráter ilegal" e aprove uma declaração reafirmando "o princípio do respeito irrestrito à soberania, independência política e integridade territorial dos Estados", incluindo a Venezuela.

Em Caracas, o ditador Nicolás Maduro afirmou que, embora a CIA tenha sido historicamente associada a golpes de Estado em diversos países, "nunca antes um governo havia declarado publicamente ter feito ordens à agência para matar, derrubar e destruir nações".

Maduro se referia à declaração feita por Trump na véspera de autorizou a CIA, a agência de espionagem com longo histórico de interferência na América Latina, a realizar operações secretas e letais dentro da Venezuela com o objetivo de derrubar Maduro do poder.

O ditador acusou a agência americana de estar autorizada a realizar operações que ameaçam a paz venezuelana. "Mas nosso povo está consciente, unido e preparado. Temos os meios para derrotar novamente essa conspiração aberta contra a paz e a estabilidade da Venezuela", afirmou em discurso transmitido pela televisão estatal.

Apesar do apelo venezuelano, o Conselho de Segurança tem poucas chances de tomar medidas concretas, já que os EUA possuem poder de veto. O órgão discutiu o tema pela primeira vez na semana passada, a pedido de Venezuela, Rússia e China.

Na ocasião, Washington justificou suas ações com base no artigo 51 da Carta da ONU, que permite o uso da força em legítima defesa diante de um ataque armado, desde que o Conselho de Segurança seja imediatamente informado.

O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, afirmou nesta quinta que o presidente Trump continuará a inteligência, o Departamento de Defesa e a diplomacia "para defender a soberania dos EUA contra ações que estejam matando americanos", uma referência aos danos causados pelas drogas à população.

Em entrevista à Fox News, ele respondeu às críticas de Caracas: "A Venezuela pode levar o que quiser à ONU. Mas também faz parte da ONU o artigo 51, que autoriza um país a se defender. E é isso que o presidente Trump está fazendo e vai continuar fazendo".