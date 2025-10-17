SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Andrew, irmão do rei Charles 3º, do Reino Unido, renunciou ao seu título de Duque de York nesta sexta-feira (17), de acordo com comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham.

"Em discussão com o rei e minha família imediata e ampla, concluímos que as contínuas acusações contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da Família Real", afirmou ele na nota. "Decidi, como sempre, colocar meu dever para com minha família e meu país em primeiro lugar. Mantenho minha decisão de cinco anos atrás de me afastar da vida pública."

"Com a concordância de Sua Majestade, sentimos que devo agora dar um passo adiante. Portanto, não usarei mais meu título nem as honras que me foram conferidas. Como já disse, nego veementemente as acusações contra mim", concluiu.