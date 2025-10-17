SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse à imprensa nesta sexta-feira (17) que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, "não quer se meter com os Estados Unidos". Trump usou a expressão em inglês "fuck around", que faz uso do palavrão para fazer referência a um comportamento de alguém que provoca ou se comporta de maneira estúpida.

O termo tem sido usado principalmente pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que já disse em repetidas ocasiões que os inimigos dos EUA agora precisam se lembrar da frase "fuck around, find out", algo como "vacilou, perdeu".

A expressão faz parte da tentativa de Hegseth e do governo Trump de projetar um governo mais beligerante que os antecessores ?outra medida nesse sentido foi a alteração do nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, que ademais ainda precisa de autorização do Congresso para se tornar oficial.

A fala de Trump desta sexta, feita durante encontro com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, vem durante a escalada de tensões entre EUA e Venezuela. O governo do republicano já destruiu uma série de embarcações próximas à costa da Venezuela nas últimas semanas, matando dezenas de pessoas e dizendo que os barcos transportavam drogas em direção ao território americano. Especialistas apontam que a principal rota de narcotraficantes passa pelo Oceano Pacífico e pela fronteira com o México, não pelo Caribe.

Na quinta (16), as Forças Armadas americanas atacaram mais uma embarcação, desta vez matando duas pessoas e capturando outras duas que sobreviveram ao bombardeio. A legalidade das ações é questionada dentro e fora dos EUA, uma vez que ataques do tipo só são legítimos quando há risco iminente a militares ou civis ou quando há um estado de guerra ?e somente o Congresso americano pode autorizar isso.

Recentemente, entretanto, o governo Trump comunicou formalmente ao Congresso que os EUA estão "em situação de conflito armado" com narcotraficantes latino-americanos. Essa notificação permitiria ataques unilaterais em contextos em que não há perigo para forças americanas, como é o caso dos barcos destruídos. Em paralelo, a Venezuela pediu oficialmente ao Conselho de Segurança da ONU que declare os ataques ilegais, uma medida sem chance de ser aprovada, dado o poder de veto dos EUA no órgão.

Trump disse ainda nesta sexta que os EUA atacaram um submarino que transportava drogas no Caribe, mas não deu mais detalhes. O presidente disse à imprensa que Maduro "ofereceu tudo" para tentar aliviar a tensão, em aparente referência a relatos da imprensa americana de que o regime venezuelano ofereceu à Washington participação dominante na indústria de petróleo da Venezuela, país com as maiores reservas petrolíferas do mundo.

A Casa Branca teria recusado a oferta em favor de uma estratégia, envolvendo pressão militar e operações secretas da CIA, de derrubar Maduro do poder. Essa é a posição preferida pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e o diretor da agência de espionagem americana, John Ratcliffe.

Trump