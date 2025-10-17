SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo terrorista Hamas reafirmou seu compromisso de devolver todos os corpos de reféns israelenses que ainda estão na Faixa de Gaza, dizendo que entregaria outro cadáver à Cruz Vermelha ainda nesta sexta-feira (17) em meio ao frágil cessar-fogo em vigor na região.

Israel acusa a facção palestina de mentir sobre supostos problemas logísticos que seriam a causa da demora na entrega dos corpos, dizendo que "o tempo está acabando" para o Hamas. Entretanto, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que poderia ser difícil encontrar todos os cadáveres, e o grupo terrorista diz que a destruição em Gaza torna a tarefa lenta.

O Hamas já devolveu nove dos 28 corpos de reféns em seu poder, mas diz precisar de maquinário pesado e retroescavadeiras para acelerar o processo de encontrar os restos mortais entre os escombros do território ?cerca de 85% de todas as estruturas de Gaza foram destruídas em bombardeios israelenses, segundo estimativas da ONU.

Em entrevista coletiva em Ancara, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, Hakar Fidan, disse que as acusações de Israel são preocupantes. "Israel usará a incapacidade do Hamas de localizar corpos sob os escombros como desculpa para violar o cessar-fogo? A comunidade internacional está preocupada", afirmou Fidan. A Turquia, ao lado do Qatar e do Egito, mediou o acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA.