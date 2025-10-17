SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Afeganistão acusou o Paquistão de violar um cessar-fogo entre os dois países depois que um bombardeio de Islamabad matou oito jogadores de críquete, esporte popular no sul da Ásia, na província afegã de Urgun nesta sexta-feira (17).

Pouco antes do ataque, os vizinhos concordaram em estender a trégua, inicialmente prevista para acabar em 48 horas, enquanto durarem as negociações em Doha, no Qatar, mediadas pela monarquia árabe. As delegações devem se encontrar no sábado (18), de acordo com a agência de notícias Reuters.

O ataque que matou os atletas aconteceu horas depois que um atentado terrorista a bomba vitimou sete soldados paquistaneses e feriu outros 13 na fronteira entre os dois países. O governo em Islamabad disse que terroristas atacaram uma base militar no distrito do Warizistão do Norte. Seis deles foram mortos pelo Exército.

A tensão entre os vizinhos aumentou desde a volta do grupo extremista Talibã ao poder em Cabul após a retirada militar dos Estados Unidos em 2021. Um porta-voz do Talibã disse nesta sexta que o regime ordenou seus soldados a evitar ataques contra tropas paquistanesas, mas um oficial militar do Paquistão ouvido pela agência Reuters afirmou que seu país concordou em não atacar membros do Talibã, não de outros grupos extremistas.

A escalada de violência na região já dura dias, com ataques de ambos os lados matando dezenas e ferindo centenas de pessoas. O Paquistão acusa o Afeganistão de proteger grupos extremistas que utilizam o território afegão como porto seguro para lançar ataques contra o território paquistanês, enquanto o Talibã afirma não ser conivente com grupos armados.