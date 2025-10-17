SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou nesta sexta-feira (17) o ex-deputado do Partido Republicano George Santos, filho de imigrantes brasileiros que cumpria pena de sete anos de prisão por fraude e roubo de identidade.

"George Santos era um pouco rebelde, mas há muitos rebeldes no nosso país que não precisam cumprir sete anos de cadeia", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, em um longo post dizendo que começou a pensar em Santos depois do caso do senador democrata Richard Blumenthal, acusado de mentir sobre o próprio histórico militar na Guerra do Vietnã. "Isso é muito pior do que fez George Santos, e pelo menos Santos teve a coragem, convicção e inteligência de SEMPRE VOTAR EM REPUBLICANOS", afirmou Trump, com suas habituais maiúsculas.