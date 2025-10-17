SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro venezuelano Diosdado Cabello, um dos principais nomes do governo de Nicolás Maduro, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece empunhando um facão e conclamando a população a se preparar para um possível confronto militar.

Cabello aparece discursando a grupos de pessoas durante treinamentos militares e de primeiros socorros. Ele afirma que o país está preparado para resistir a qualquer investida estrangeira.

A publicação ocorre em meio à crescente tensão diplomática entre a Venezuela e os Estados Unidos. Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump afirmou ter autorizado ações encobertas da CIA e disse que avalia intervenções contra cartéis de drogas venezuelanos, classificando o governo Maduro como um "regime narcoterrorista".

Desde agosto, os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Caribe, com navios e aviões de guerra posicionados próximos às águas venezuelanas. O governo Maduro reagiu, denunciando o que chama de "assédio armado" e "ameaça de mudança de regime". Segundo autoridades locais, pelo menos cinco embarcações foram atingidas nos últimos meses em ataques de forças norte-americanas, com 27 mortos.

O governo venezuelano tem ampliado o alistamento civil e realizado exercícios militares semanais em áreas urbanas e costeiras. Segundo Cabello, o objetivo é "formar combatentes entre o povo". Nesta semana, blindados e tropas foram vistos em Caracas, Catia e Petare, mesmo sob forte chuva.

A chancelaria venezuelana classificou as declarações de Trump como "belicistas e provocadoras" e anunciou que o país apresentará denúncia formal à ONU. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a movimentação militar dos Estados Unidos visa "legitimar uma operação de agressão para derrubar o governo constitucional da Venezuela".