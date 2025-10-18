PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, voltou a condicionar a reabertura da passagem de Rafah à entrega dos corpos de reféns que continuam sob poder do Hamas. A fala foi feita logo após a embaixada palestina no Egito anunciar que a fronteira no sul de Gaza seria aberta na segunda-feira (20).

"A abertura da passagem será considerada com base na maneira como o Hamas cumprir sua parte na devolução dos reféns mortos e na implementação do acordo estabelecido", disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado neste sábado (18).

A facção terrorista entregou neste sábado mais dois corpos de reféns, que foram entregues à Cruz Vermelha e então ao Exército israelense. Os restos mortais ainda não foram identificados.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou também neste sábado que Israel devolveu os corpos de 15 palestinos, elevando o número total de corpos repatriados para 135 ?palestinos afirmam que os corpos devolvidos por Israel têm sinais de tortura, o que Tel Aviv nega.

No início da noite, no horário de Brasília, o Departamento de Estado americano afirmou que "relatos credíveis" indicavam que o Hamas se prepara para violar o cessar-fogo.

"Este ataque planejado contra palestinos civis constituiria uma violação séria e direta do acordo de cessar-fogo e mina o progresso significativo alcançado por meio de esforços de mediação. Os garantidores exigem que o Hamas cumpra suas obrigações sob os termos do acordo", escreveu o departamento americano sem, contudo, apresentar evidências ou explicar como a facção executaria o ataque.

"Se o Hamas proceder com esse ataque, medidas serão tomadas para proteger o povo de Gaza e preservar a integridade do cessar-fogo", afirma ainda a nota.

Na terça-feira (14), Israel já havia informado que reduziria a entrada de ajuda humanitária no território e manteria fechada a passagem de Rafah.

Embora a reabertura esteja prevista no cessar-fogo firmado com o Hamas, em vigor desde 10 de outubro, Tel Aviv passou a utilizá-la como instrumento de pressão para acelerar a entrega dos corpos dos reféns mortos. O governo israelense acusa o grupo terrorista palestino de descumprir o acordo e atrasar deliberadamente a devolução.

O Hamas reiterou nesta sexta-feira (17) que devolverá a Israel os corpos de todos os reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza, o que também faz parte do acordo costurado pelos Estados Unidos.

Na segunda-feira (13), o grupo já havia libertado os 20 reféns vivos restantes e entregue 4 dos 28 corpos de mortos. Neste sábado, o grupo terrorista entregou o décimo corpo à Cruz Vermelha e, mais tarde, os dois corpos adicionais.

Os restos mortais de um refém devolvido pelo Hamas na sexta-feira (17) foram identificados como pertencentes a Eliyahu Margalit.

O Exército israelense "informou a família do sequestrado Eliyahu Margalit que os restos mortais de seu ente querido retornaram a Israel e que o processo de identificação foi concluído". O gabinete do premiê acrescentou que não cederia e nem pouparia esforços até que todos os reféns mortos sejam devolvidos.

Milhares de manifestantes se reuniram em cidades de Israel para pedir o retorno imediato dos corpos de reféns ainda em mãos da facção. A principal manifestação ocorreu na Praça dos Reféns, local em Tel Aviv onde famílias das vítimas se reúnem e protestam desde o início do conflito, quando o Hamas atacou Israel e deu início à reação do Estado judeu em Gaza.

Apesar do cessar-fogo, autoridades de Gaza afirmam que Israel vem violando os termos da trégua ao manter ataques. A Defesa Civil do território, controlada pelo Hamas, responsabilizou as forças israelenses por um ataque que matou nove pessoas dentro de um ônibus na noite de sexta-feira (17). O Exército de Israel, por sua vez, declarou que os disparos foram direcionados a um veículo que teria ultrapassado a linha de retirada de suas tropas.