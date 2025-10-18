SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma bateria de lítio entrou em combustão espontânea na bagagem de mão de um passageiro durante voo da Air China neste sábado (18). O avião ia em direção a Incheon, na Coreia do Sul, partindo da cidade chinesa de Hangzhou, mas precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Xangai-Pudong.

A bagagem estava armazenada no compartimento superior no momento do incidente, e os tripulantes reagiram rápido, informou a empresa. Não ficou claro de imediato se a bateria que pegou fogo estava dentro de um dispositivo ou era uma peça avulsa.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o compartimento de bagagem em chamas, com fumaça se espalhando pela cabine e assustando os passageiros. Não houve feridos, segundo a Air China.

O acidente acontece em meio a um endurecimento de regras na Europa e na Ásia sobre os chamados power banks. A autoridade de aviação da China, por exemplo, proibiu o embarque de baterias portáteis sem certificação de segurança.

A medida, em vigor desde junho, foi adotada após uma série de incidentes em que os dispositivos pegaram fogo ou emitiram fumaça durante as viagens. A nova regra, no entanto, não se aplica a baterias removíveis -tipo que, segundo a companhia aérea, foi responsável pelo incêndio deste sábado.

Milhões de baterias de lítio, presentes em celulares, laptops, carregadores e cigarros eletrônicos, foram recolhidas nos últimos anos por risco de incêndio.

Em outubro, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) publicou um alerta de segurança direcionado às companhias aéreas brasileiras com orientações sobre o transporte de baterias de lítio em voos comerciais. O documento foi emitido após o aumento de ocorrências causadas por esses equipamentos.

Entre as orientações, a Anac destaca que carregadores portáteis devem continuar proibidos na bagagem despachada e devem ser levados apenas na bagagem de mão. Também é recomendada a proibição do uso de power banks durante o voo.