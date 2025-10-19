PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado por uma turista brasileira na manhã deste domingo (19) mostra barulhos de batidas ecoando na Galeria de Apolo do Museu do Louvre, salão que foi alvo de um assalto que resultou no roubo de nove peças do acervo.
A bióloga Aline Lemos, natural de Macaé (RJ), chegou cedo e foi uma das primeiras visitantes a entrar no Louvre nesta manhã, mas precisou deixar o local após a segurança do museu ordenar a evacuação total.
Passar pela Galeria de Apolo não estava no roteiro de Aline no Louvre. "Eu cheguei super cedo lá, o plano era correr para ver a Mona Lisa mais vazia e depois começar meu passeio", conta. "Só entrei [na galeria] pois chamou muita atenção a ornamentação."
Os barulhos começaram quando Aline estava finalizando o vídeo, no qual é possível ouvir dois estrondos. Após parar de filmar, ela olhou ao redor em busca da origem do ruído.
"A princípio pensei que era algum barulho de reforma, obra. Mas vi que a funcionária estava estranhando também", conta a bióloga. "A resposta dela foi rápida para sinalizar para todos saírem correndo."
O Louvre anunciou em seu site que permaneceria fechado neste domingo e assegurou o reembolso dos ingressos, mas não esclareceu ainda de que forma os visitantes poderão receber o valor.
O roubo ocorreu às 9h30 locais (4h30 em Brasília), meia hora depois da abertura, e chocou turistas que precisaram deixar o local às pressas.
Segundo o governo francês, quatro assaltantes utilizaram um elevador de carga e uma minisserra elétrica para cometer o crime, em uma ação que durou apenas sete minutos. Os criminosos fugiram de scooter, que já foi localizada.
Foram levados colares, brincos, broches, tiaras e coroas que estavam no acervo da Galeria de Apolo, onde são exibidos itens históricos da monarquia francesa. A coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, com esmeraldas e 1.300 diamantes, já foi recuperada, embora danificada, nas imediações do Louvre.