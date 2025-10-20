SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, afirmou em seu discurso de vitória que o seu governo terá como prioridade a recuperação econômica e a reabertura do país ao exterior após duas décadas de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), o partido que teve em Evo Morales sua principal figura.

Com tom de reconstrução e promessa de diálogo, ele se apresentou como o símbolo de uma nova geração política disposta a romper com os extremos ideológicos que dividiram a Bolívia na última década.

"A ideologia não dá de comer. O que dá de comer é o direito ao trabalho, instituições fortes e segurança jurídica", afirmou ele a apoiadores na noite do domingo (19), minutos após a confirmação de sua vitória sobre Jorge "Tuto" Quiroga no segundo turno da eleição presidencial.

O presidente eleito buscou adotar um tom conciliador e prometeu um governo de unidade. "Vamos governar com todos os homens e mulheres, os melhores homens e mulheres que queiram ajudar a pátria", disse, enfatizando que pretende incluir diferentes setores políticos e regionais em sua administração.

Paz ainda criticou o clima de hostilidade que marcou a política boliviana nos últimos anos. "Não podemos permitir que o insulto e o ódio sejam parte do exercício democrático na Bolívia", disse. Com todas as urnas apuradas, Paz obteve 58,5% dos votos, contra 41,4% de Quiroga, segundo o órgão eleitoral boliviano.

A gestão do atual presidente, Luis Arce, foi marcada pelos embates constantes com Evo, seu sucessor e antigo padrinho político que agora vive como foragido da Justiça em um bunker no coração da produção de coca. Em entrevista à Folha, Arce acusou Evo de fazer um pacto com a direita para destruir o governo.

O presidente eleito, por sua vez, disse que o país inicia uma nova etapa política marcada pela "esperança, o trabalho e a reconciliação". Segundo ele, a "Bolívia respira ventos de mudança e de renovação".

"Temos um só objetivo: precisamos seguir adiante, mas também abrir a Bolívia ao mundo, retomar um papel", disse, sinalizando interesse em fortalecer as relações internacionais do país.

O novo presidente encerrou seu discurso com um apelo à fé. "Deus, a família e a pátria são a base da visão que temos em relação ao nosso compromisso com toda a Bolívia". E concluiu: "Vou trabalhar todas as horas que Deus me der para transformar este país".

O próximo presidente deverá governar, a partir de 9 de novembro, com um país em grave crise econômica, com a falta de investimento em exploração de gás resultando em recessão, inflação alta, escassez de dólares e falta de combustíveis.

Rodrigo Paz planeja cortar gastos públicos considerados supérfluos, estimando um total de US$ 1,5 bilhão em cortes. Ele argumenta que, ao reduzir a gordura da administração e investir em infraestrutura e serviços básicos, a economia poderá se recuperar de forma menos dolorosa.

O novo presidente defende o "capitalismo para todos", prometendo liberalizações que beneficiem os pobres e a legalização do comércio para acabar com o contrabando. Com seu governo, o país deve flexibilizar a exploração de recursos naturais por entes privados, aumentar para 50% a participação dos departamentos bolivianos (o equivalente aos estados) no Orçamento da União, promete reformar o sistema Judiciário e buscar uma reaproximação do país com os Estados Unidos.

Líderes pelo mundo parabenizaram Paz após o pleito. O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o resultado no pleito boliviano reflete o anseio da região por liberdade e progresso.

"Este é um dia histórico para a Bolívia, que deixa para trás 20 anos do modelo fracassado do 'socialismo do século 21', que tanto prejudicou nossa região. A Bolívia se reintegrará ao mundo livre, em um caminho focado na abertura econômica, no combate à corrupção e à insegurança e no fim da era do desperdício estatal", escreveu o presidente ultraliberal na plataforma X.

O Itamaraty não tinha comentado o resultado do pleito até a manhã desta segunda-feira (20).