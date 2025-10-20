SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens divulgadas nesta segunda-feira (20) mostram parte da ação dos ladrões que roubaram peças do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Os criminosos estavam disfarçados de funcionários e, em plena luz do dia, invadiram a galeria de Apolo e forçaram vitrines que guardavam os objetos históricos.

A gravação mostra uma pessoa com colete amarelo, de costas, próxima a uma das vitrines. Ela faz movimentações para conseguir acessar as peças. Não é possível ver quais objetos foram usados na ação.

O roubo ocorreu às 9h30 locais (4h30 em Brasília) de domingo (19), meia hora depois da abertura, e chocou turistas que precisaram deixar o local às pressas. Turistas publicaram nas redes sociais vídeos mostrando a confusão gerada pelo fechamento do prédio. O museu continuará fechado nesta segunda.

Segundo o governo francês, quatro assaltantes utilizaram um elevador de carga e uma minisserra elétrica para cometer o crime, em uma ação que durou apenas sete minutos. Os criminosos fugiram numa scooter, que já foi localizada.

O acervo levado incluía peças que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, além de joias de Hortênsia, enteada do imperador e rainha da Holanda, e de Maria Amélia, esposa do rei Luís Felipe e última rainha da França.

De acordo com o Ministério do Interior francês, foram levados um colar, um par de brincos, um conjunto de colar e brincos e um broche, joias "de um valor inestimável". A coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão 3º, com esmeraldas e 1.300 diamantes, já foi recuperada, embora danificada, nas imediações do museu.

Museu mais frequentado da França, o Louvre recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano.

No mês passado, dois museus importantes da França sofreram assaltos milionários. Pepitas de ouro foram levadas do Museu Nacional de História Natural de Paris, e porcelanas chinesas estimadas em milhões de euros desapareceram de um museu de Limoges.