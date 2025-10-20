BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou nesta segunda-feira (20) Rodrigo Paz, que venceu as eleições da Bolívia deste domingo (19) com uma plataforma de centro-direita.

"A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região", escreveu Lula no X.

Lula informou ainda que enviou uma carta a Paz na qual reiterou o interesse do governo brasileiro em manter bom relacionamento com a Bolívia.

"O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária", disse ainda.

Mais cedo, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o resultado no pleito boliviano reflete o anseio da região por liberdade e progresso. "Este é um dia histórico para a Bolívia, que deixa para trás 20 anos do modelo fracassado do 'socialismo do século 21', que tanto prejudicou nossa região. A Bolívia se reintegrará ao mundo livre, em um caminho focado na abertura econômica, no combate à corrupção e à insegurança e no fim da era do desperdício estatal", escreveu o líder de direita no X.

A vitória de Paz encerra um ciclo da esquerda no poder na Bolívia, cuja principal figura foi o ex-presidente Evo Morales. Em seu discurso já como vencedor, afirmou que "ideologia não dá de comer". "O que dá de comer é o direito ao trabalho, instituições fortes e segurança jurídica."