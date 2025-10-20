SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do centro de Paris, Ariel Weil, afirmou que o roubo das joias da coroa francesa no Louvre, neste domingo (19), parece coisa de Arsène Lupin, o célebre "ladrão de casaca" de Maurice Leblanc ? e de sua versão moderna na série da Netflix, protagonizada por Omar Sy, 47.

Ariel Weil evocou o personagem literário ao comentar o caso em entrevista ao jornal Le Parisien. "É claro que estamos [numa história] de Arsène Lupin. É difícil imaginar que seja tão fácil roubar o Louvre."

A fala do prefeito reflete o espanto coletivo diante da fragilidade da segurança em um dos locais mais vigiados da França. O museu guarda algumas das obras e relíquias mais valiosas do planeta ? e qualquer falha de proteção levanta dúvidas sobre os protocolos adotados.

A coincidência entre o assalto real e o enredo de Lupin é inevitável. Na série, Assane Diop usa truques engenhosos para roubar o colar e limpar o nome do pai, injustamente acusado do crime anos antes.

O personagem planeja um audacioso roubo no Louvre para recuperar o lendário Colar da Rainha. A joia teria pertencido a Maria Antonieta ? uma peça fictícia, mas que serve de fio condutor para a vingança do protagonista.

Enquanto as autoridades francesas investigam o caso real, o público se vê entre a incredulidade e a curiosidade. É como se Paris tivesse se tornado o cenário de um novo episódio da saga de Lupin.

INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO

"As investigações estão em andamento" e não houve feridos, segundo a ministra da Cultura, Rachida Dati, publicou na rede social X. No roubo, quatro criminosos encapuzados acessaram o prédio do Louvre usando um elevador de cargas para chegar diretamente à galeria de Apolo e levar 'joias inestimáveis' do famoso museu.

A polícia encontrou no local duas esmerilhadeiras, um maçarico, gasolina, luvas, um walkie-talkie, um cobertor, uma coroa e um colete amarelo, supostamente usado pelos criminosos para se passarem por trabalhadores. Segundo o Le Parisien, o grupo de ladrões teria fugido em scooters. Após o incidente, o museu foi fechado e cercado pela polícia.