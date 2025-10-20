SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira (20) que Donald Trump pode enviar tropas da Guarda Nacional para a cidade de Portland, no Oregon. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters.

Dois juízes do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA deferiram o pedido do Departamento de Justiça. Os magistrados suspenderam a ordem judicial que havia bloqueado o envio de tropas enquanto uma contestação legal à ação de Trump se corre na Justiça. A juíza distrital Karin Immergut, de Portland, nomeada por Trump durante seu primeiro mandato como presidente, decidiu em 4 de outubro que o presidente agiu ilegalmente ao ordenar o envio de tropas para Portland.

A Guarda Nacional enviará 200 agentes a Portland, onde devem ficar por 60 dias. A promessa de envio de tropas, feita no dia 27 de setembro por Trump, foi detalhada em um memorando emitido pela Secretaria de Defesa. Nele, o secretário Pete Hegseth autoriza o envio dos agentes, informando o número de membros e tempo em que devem ficar na cidade, "onde protestos estão ocorrendo ou provavelmente ocorrerão", disse.

Trump, que já enviou militares a Los Angeles e Washington, afirma que essas medidas são necessárias para conter a criminalidade. O presidente também cita os protestos contra sua campanha de deportações em massa. Portland é a quarta cidade governada por democratas onde Trump tenta mobilizar a Guarda Nacional, depois de Los Angeles, Washington e Memphis.

O alvo de Trump é o movimento antifascismo, que protesta contra a extradição de imigrantes. Desde o início do governo Trump, o ICE foi designado para encontrar imigrantes ilegais para extraditá-los. Opositores afirmam que os agentes do serviço de imigração cobrem o rosto durante ações truculentas.

A Cruzada de Trump contra a antifa (abreviação para grupos antifascistas) ocorre desde o primeiro mandato. Em 2020, Trump enviou tropas para a ocupar Portland pela primeira vez. O objetivo era pôr fim aos protestos contra o assassinato do afro-americano George Floyd, morto asfixiado por um policial branco.

ESTADO DO OREGON PROCESSA GOVERNO POR AUTORIZAR TROPAS EM PORTLAND

O processo argumenta que o estado tem capacidade para gerir a segurança pública. "As comunidades do Oregon estão estáveis, e nossas autoridades locais foram claras: temos a capacidade de gerenciar a segurança pública sem interferência federal", disse o procurador-geral do estado, Dan Rayfield.

A medida se inspira em processo movido por outro estado americano. A Califórnia entrou com uma ação semelhante em junho, depois que o governo enviou tropas para Los Angeles.

O procurador-geral disse que o envio de 200 soldados para proteger um único prédio do ICE "não é normal". "Se você tivesse alguma preocupação com a segurança da sua casa, tomaria algumas providências e preencheria as lacunas, não chamaria um exército", disse.

"O que estamos vendo não é uma questão de segurança pública, mas sim do presidente exibindo sua força política sob o pretexto da lei e da ordem, buscando um sucesso midiático às custas da nossa comunidade", disse Dan Rayfield, procurador-geral de Oregon.