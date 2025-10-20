SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, afirmou em seu discurso de vitória que o seu governo terá como prioridade a recuperação econômica e a reabertura do país ao exterior após duas décadas de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), o partido que teve em Evo Morales sua principal figura.

Com tom de reconstrução e promessa de diálogo, ele se apresentou como o símbolo de uma nova geração política disposta a romper com os extremos ideológicos que dividiram a Bolívia na última década.

"A ideologia não dá de comer. O que dá de comer é o direito ao trabalho, instituições fortes e segurança jurídica", afirmou ele a apoiadores na noite do domingo (19), minutos após a confirmação de sua vitória sobre Jorge "Tuto" Quiroga no segundo turno da eleição presidencial.

O presidente eleito buscou adotar um tom conciliador e prometeu um governo de unidade. "Vamos governar com todos os homens e mulheres, os melhores homens e mulheres que queiram ajudar a pátria", disse, enfatizando que pretende incluir diferentes setores políticos e regionais em sua administração.

Paz ainda criticou o clima de hostilidade que marcou a política boliviana nos últimos anos. "Não podemos permitir que o insulto e o ódio sejam parte do exercício democrático na Bolívia", disse. Com 97,8% as urnas apuradas, Paz registrava 54,6% dos votos, contra 45,4% de Quiroga, segundo o órgão eleitoral boliviano.

A gestão do atual presidente, Luis Arce, foi marcada pelos embates constantes com Evo, seu sucessor e antigo padrinho político que agora vive como foragido da Justiça em um bunker no coração da produção de coca. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Arce acusou Evo de fazer um pacto com a direita para destruir o governo.

O presidente eleito, por sua vez, disse que o país inicia uma nova etapa política marcada pela "esperança, o trabalho e a reconciliação". Segundo ele, a "Bolívia respira ventos de mudança e de renovação".

"Temos um só objetivo: precisamos seguir adiante, mas também abrir a Bolívia ao mundo, retomar um papel", disse, sinalizando interesse em fortalecer as relações internacionais do país. Nesta segunda (20), durante sua primeira entrevista coletica, Paz anunciou que retomará as relações com os Estados Unidos, rompidas desde 2008 durante o governo de Evo.

O novo presidente encerrou seu discurso com um apelo à fé. "Deus, a família e a pátria são a base da visão que temos em relação ao nosso compromisso com toda a Bolívia". E concluiu: "Vou trabalhar todas as horas que Deus me der para transformar este país".

O próximo presidente deverá governar, a partir de 9 de novembro, com um país em grave crise econômica, com a falta de investimento em exploração de gás resultando em recessão, inflação alta, escassez de dólares e falta de combustíveis.

Rodrigo Paz planeja cortar gastos públicos considerados supérfluos, estimando um total de US$ 1,5 bilhão em cortes. Ele argumenta que, ao reduzir a gordura da administração e investir em infraestrutura e serviços básicos, a economia poderá se recuperar de forma menos dolorosa.

O novo presidente defende o "capitalismo para todos", prometendo liberalizações que beneficiem os pobres e a legalização do comércio para acabar com o contrabando. Com seu governo, o país deve flexibilizar a exploração de recursos naturais por entes privados, aumentar para 50% a participação dos departamentos bolivianos (o equivalente aos estados) no Orçamento da União, promete reformar o sistema Judiciário e buscar uma reaproximação do país com os Estados Unidos.

Líderes pelo mundo parabenizaram Paz após o pleito. O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o resultado no pleito boliviano reflete o anseio da região por liberdade e progresso.

"Este é um dia histórico para a Bolívia, que deixa para trás 20 anos do modelo fracassado do 'socialismo do século 21', que tanto prejudicou nossa região. A Bolívia se reintegrará ao mundo livre, em um caminho focado na abertura econômica, no combate à corrupção e à insegurança e no fim da era do desperdício estatal", escreveu o presidente ultraliberal na plataforma X.

O Itamaraty não tinha comentado o resultado do pleito até a manhã desta segunda, quando Lula parabenizou Paz pelo X. "O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária", afirmou.