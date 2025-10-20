SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A demolição da Ala Leste da Casa Branca, onde fica o escritório de trabalho das primeiras-damas e um teatro, começou a ser demolido nesta segunda-feira (20) por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer construir um salão de festas no local.

"Tenho o prazer de anunciar que foi iniciada a construção, nos terrenos da Casa Branca, do novo, grande e magnífico Salão de Baile da Casa Branca. Completamente separada da própria Casa Branca, a Ala Leste está sendo totalmente modernizada como parte deste processo, e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!", disse o republicano na sua plataforma, a Truth Social.

O local vai receber festas e visitas de Estado, como "todos os presidentes sonharam" por 150 anos, diz ele. "Tenho a honra de ser o primeiro presidente a finalmente iniciar este projeto tão necessário -sem nenhum custo para o contribuinte americano!", afirmou.

Trump diz que a construção está sendo paga por empresas e "patriotas generosos", em suas palavras -as obras devem custar US$ 250 milhões, e o salão terá capacidade para 999 pessoas.

Trata-se de um projeto antigo do republicano. Em 2010, seis anos antes de ser eleito pela primeira vez, Trump ofereceu ao então presidente americano, Barack Obama, a construção de um salão de baile de US$ 100 milhões na Casa Branca, mas a oferta foi recusada pelo democrata.

Após voltar ao poder pela segunda vez, Trump, que construiu sua fortuna no setor imobiliário, já fez diversas mudanças na construção de 1800, que agora tem detalhes parecidos com o de seu clube em Mar-a-Lago, na Flórida.

Em agosto, o republicano cimentou o tradicional Jardim das Rosas, transformando-o em um pátio branco parecido com o de sua propriedade em Palm Beach sob a justificativa de que os saltos altos das mulheres "afundavam na grama".

Ele também demonstrou interesse pelos arredores da capital, propondo um monumento no estilo do Arco do Triunfo para celebrar o 250º aniversário dos EUA em 2026.

Já o Salão Oval, escritório dos presidentes americanos na Casa Branca, ganhou detalhes dourados, também parecidos com os de seu clube de golfe. A Casa Branca insiste que não precisa submeter as obras à Comissão Nacional de Planejamento da Capital, responsável pela aprovação de construções em Washingotn e chefiada atualmente por Will Scharf, também secretário de gabinete da Casa Branca.

O anúncio do início das obras nesta segunda ocorreu após grandes equipamentos de construção serem vistos desmontando a fachada do edifício e fotos começarem a circular na imprensa e nas redes sociais. "Logo atrás de nós, estamos construindo um salão de baile", disse Trump a atletas universitários de beisebol da Universidade Estadual da Louisiana na Sala Leste que visitavam a Casa Branca.

A ideia é que futuras festas comecem com coquetéis na Sala Leste antes que os convidados sejam chamados para o que Trump disse que será o melhor salão de baile do país, com vista para o Monumento de Washington.

A atual Ala Leste foi erguida em 1942, durante a administração de Franklin D. Roosevelt e em meio à Segunda Guerra Mundial, sobre um bunker construído para uso do presidente em caso de emergência.

O complexo, no entanto, às vezes tem dificuldades para acomodar o número de funcionários, visitantes e convidados do presidente que desejam participar de seus eventos. Vários jantares de Estado da Casa Branca, por exemplo, foram realizados em uma tenda montada no Gramado Sul.