SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de carga derrapou e caiu no mar após pousar em Hong Kong na madrugada desta segunda-feira (20), no horário local. O acidente matou dois funcionários, após a aeronave colidir com um veículo de segurança do aeroporto.

O Boeing 747, operado pela ACT Airlines, em nome da Emirates, chegou no Aeroporto Internacional de Hong Kong por volta das 3h50 (16h50 de domingo no horário de Brasília), vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os quatro tripulantes a bordo foram resgatados e levados ao hospital, segundo Departamento de Aviação Civil de Hong Kong.

O avião atingiu um carro de patrulha de segunça, que também caiu no mar, segundo as autoridades. Os dois trabalhadores, de 30 e 41 anos, foram resgatados da água e não sobreviveram.

Imagens e vídeos compartilhadas nas redes sociais mostram o Boeing parcialmente submerso na água. A pista norte do terminal foi temporariamente fechada após o incidente, enquanto as outras duas pistas permanecem abertas.

As autoridades ainda investigam a causa exata do acidente. O diretor-executivo de operações aeroportuárias da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong, Steven Yiu, disse que serão analisados fatores como condições meteorológicas e estado da pista.

Uma gravação do controle de tráfego aéreo disponível no site LiveATC.net indica que o piloto do avião de carga confirmou os planos de pouso, mas não relatou nenhum problema técnico durante a comunicação.