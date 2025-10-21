SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) divulga nesta terça-feira (21) um apelo para que países recebam para tratamento médico palestinos doentes e feridos na guerra Israel-Hamas e destaca que o Brasil não aceitou nenhum paciente com origem no conflito até agora.

"Pacientes não podem esperar que o sistema de saúde seja reconstruído. Eles precisam de cuidados hoje", diz Javid Abdelmoneim, presidente internacional da MSF.

Em texto obtido pela reportagem, a organização volta a chamar o conflito na faixa de Gaza de "genocídio" das forças israelenses contra palestinos e acusa Israel de impedir tratamento médico de doentes e feridos. "As forças israelenses atacaram hospitais, reduzindo-os a escombros; mataram, detiveram e deslocaram à força equipes médicas; e bloquearam sistematicamente a entrada de suprimentos no território", diz Abdelmoneim.

Segundo o MSF, alguns países se voluntariaram e estão recebendo inúmeros pacientes de Gaza, como Egito (3.995), Emirados Árabes Unidos (1.499), Qatar (970), Turquia (441), Jordânia (240), Itália (196), Argélia (136), Tunísia (73), Omã (56), Romênia (48) e Espanha (45). O Brasil aparece citado como um dos países que não estão ajudando. "Enquanto alguns países assumiram sua parte da responsabilidade, outros não fizeram quase nada", diz Abdelmoneim. "Essa inação é indefensável."

Procurado, o Itamaraty afirmou ter sido contatado pela MSF no último dia 7 para tratar da possibilidade de cooperação para a retirada humanitária de cidadãos palestinos em Gaza. "O tema será tratado pelas partes em reunião que ocorrerá nos próximos dias", disse o Ministério das Relações Exteriores.

As retiradas de pacientes de Gaza estão previstas para recomeçar nesta quarta-feira (22) de outubro, após terem sido suspensas em 29 de setembro. "As autoridades israelenses precisam permitir que os pacientes saiam para ter acesso ao tratamento de que precisam e garantir o direito de retorno a Gaza", diz a organização em seu comunicado. "Essas retiradas precisam ser acompanhadas por um esforço sustentado para manter o frágil cessar-fogo, que já foi violado diversas vezes, e garantir uma entrada massiva e irrestrita de ajuda humanitária na Faixa de Gaza."

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de outubro deste ano, mais de 15, 6 mil pessoas esperam retirada médica de Gaza, sendo que 25% dessas são crianças. Entre os pacientes, segundo a MSF, estão pessoas com lesões traumáticas complexas causadas por balas e bombas, ou com doenças crônicas e potencialmente fatais, como câncer e insuficiência renal.

"Entre julho de 2024 e agosto de 2025, pelo menos 740 pacientes, incluindo 137 crianças, morreram enquanto aguardavam retirada médica", diz Abdelmoneim. "Essas mortes eram evitáveis, causadas não apenas pela destruição de hospitais, mas também pela inércia política."

De acordo com a OMS, apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza estavam funcionando, mesmo que parcialmente. Nenhum deles está totalmente operacional após ataques de Israel. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, 1.722 profissionais de saúde foram mortos. No total, 15 profissionais da MSF foram mortos nos últimos dois anos.

O escritório humanitário da ONU afirmou que Israel negou ou impediu 45% das 8.000 missões humanitárias solicitadas em Gaza desde 2023. Desde o início da guerra em outubro de 2023, mais de 67 mil palestinos foram mortos e 169 mil feridos pelas forças israelenses. O conflito começou em 7 de outubro de 2023, após o Hamas matar cerca de 1.200 pessoas em atentados terroristas e sequestrar 251.