SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano Donald Trump pode novamente estar considerando conceder o indulto presidencial ao rapper e empresário Sean "Diddy" Combs, segundo fontes da Casa Branca ouvidas pelo portal TMZ.

Segundo o portal, o governante estaria hesitando em tomar a decisão, com alguns funcionários da Casa Branca trabalhando contra isso. Mas, segundo uma pessoa próxima ao presidente, ele poderia libertar o músico da cadeia ainda nesta semana.

Em outubro, Diddy foi sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão por crimes relacionados à prostituição e a pagar uma multa de US$ 500 mil pelo juiz distrital Arun Subramanian, em Manhattan. A decisão encerrou um dos julgamentos mais midiáticos na história recente da indústria cultural americana.

Considerando o tempo que já passou detido ?desde setembro do ano passado? e o histórico de bom comportamento, a estimativa é que Diddy cumpra apenas mais dois anos e meio de prisão. Ainda assim, nesta segunda-feira (20), os advogados do rapper entraram com um recurso contra o tempo da pena. Após a apresentação de novos documentos, o pedido será avaliado por três juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos.

Ainda em agosto, pouco após o fim do julgamento de Diddy, pessoas próximas a Diddy tentaram recorrer a Trump para que ele concedesse o perdão ao músico, mas o presidente afirmou que seria difícil fazer isso após o magnata ter feito críticas a ele durante sua primeira passagem pela Casa Branca e por ter apoiado Joe Biden em 2020.

Na última sexta-feira, Trump perdoou George Santos, ex-deputado do Partido Republicano e filho de imigrantes brasileiros que cumpria pena de sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade.