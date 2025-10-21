LAGOS, NIGÉRIA (FOLHAPRESS) - Pelo menos 29 pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas nesta terça-feira (21) na explosão de um caminhão-tanque após um acidente em uma rodovia no estado de Níger, no centro da Nigéria, informaram os serviços de emergência locais.

"Um caminhão que transportava combustível capotou e essas pessoas foram buscar combustível. O caminhão explodiu e elas pegaram fogo", disse Ibrahim Hussaini, coordenador local da Agência Estatal de Gestão de Emergências (SEMA), à AFP.

Segundo Aishatu Saádu, responsável pela FRSC (Força Federal de Segurança Rodoviária) no estado, o veículo derrapou para fora da estrada e derramou gasolina, que se inflamou momentos depois. Segundo ela, as vítimas foram levadas a um hospital próximo.

Tais incidentes são comuns no país mais populoso da África, onde os produtos petrolíferos são transportados majoritariamente por estrada, em especial devido à infraestrutura limitada de oleodutos. Rodovias mal conservadas e repletas de buracos contribuem para acidentes responsáveis por dezenas de mortes anualmente.