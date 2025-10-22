SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação em águas internacionais do Pacífico, na costa da América do Sul, após semanas de ofensiva no mar do Caribe. A ação foi realizada na terça-feira (21) e matou duas pessoas, anunciou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em um post no X.

A informação foi inicialmente divulgada pela emissora CBS e posteriormente confirmada pelo governo. "Havia dois narcoterroristas a bordo da embarcação no momento do ataque, que foi realizado em águas internacionais", escreveu Hegseth, afirmando que os tripulantes foram mortos.

O secretário disse que "não haverá refúgio nem perdão" para membros de cartéis de droga que atuam na região.

Washington começou a bombardear embarcações no mar do Caribe há semanas, matando ao menos 30 pessoas. O governo de Donald Trump afirma que esses barcos carregam drogas em direção ao território americano, mas ainda não apresentou provas.

A principal rota de entrada da cocaína nos EUA é pelo Oceano Pacífico e a fronteira com o México, não o Caribe. Já drogas que alimentam a crise de opioides, como o fentanil, chegam principalmente da China.

O direito internacional não permite ataques contra pessoas que não ofereçam perigo iminente a não ser que se tratem de combatentes inimigos ?do contrário, trata-se apenas de assassinato.

É a primeira vez que uma ofensiva dos EUA ocorre em águas do Pacífico, sugerindo que a ação militar teria ocorrido perto da costa da Colômbia, e não da Venezuela, banhada apenas pelo Atlântico.

Se confirmado, o episódio pode representar mais uma escalada de tensão com o governo colombiano de Gustavo Petro.

Petro tem sido uma das vozes locais mais críticas contra a ofensiva dos EUA na região. Em uma entrevista polêmica na segunda-feira (20), chegou a afirmar que a solução para a crise seria "tirar" Trump do poder, gerando crítica interna e de deputados americanos em Washington.

Na outra ponta, Trump acusa o governo do colombiano de ser cúmplice no comércio ilícito de drogas. O republicano chamou Petro de "líder ilegal de drogas" no domingo (19), afirmando que vai cortar financiamento e subsídios dados a Bogotá, além de aumentar as tarifas sobre o país.

Após as acusações, Petro chamou o americano de "grosseiro e ignorante" e chamou de volta seu embaixador nos Estados Unidos ?o gesto é um ato diplomático que demonstra insatisfação.

As ações militares são criticadas por governos da região, opositores e especialistas jurídicos, que não enxergam legalidade na ofensiva.

Membros do governo Trump afirmam que a estratégia militar e diplomática dos EUA nesse momento é aplicar o máximo de pressão sobre o regime do ditador Nicolás Maduro para removê-lo do poder ?por meio da força, se necessário.

O republicano chegou a autorizar a CIA a realizar operações secretas dentro da Venezuela com esse objetivo, e até mesmo ataques diretos estariam sendo considerados.

Maduro acusa Washington de usar a luta antidrogas como pretexto para desestabilizar seu regime. Já os EUA afirmam que o ditador venezuelano lidera uma rede de tráfico de drogas, o Cartel de los Soles, cuja existência é negada por especialistas. Washington oferece uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 273 milhões) pela captura de Maduro.