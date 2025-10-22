BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos retiraram a restrição imposta à Ucrânia para o uso de alguns mísseis de longo alcance, nesta quarta-feira (22), segundo o jornal americano The Wall Street Journal.

Em agosto, o jornal havia relatado uma determinação do Departamento de Defesa americano que impedia Kiev de disparar qualquer sistema de mísseis de longo alcance fabricado nos EUA contra alvos na Rússia desde o final de junho.

Em pelo menos uma ocasião, a Ucrânia havia tentado usar o Atacms contra um alvo em território russo, mas não obteve autorização, disseram dois funcionários do governo americano ao Wall Street Journal na ocasião.

O veto dos EUA a ataques de longo alcance restringiu as operações militares da Ucrânia enquanto a Casa Branca buscava atrair o governo da Rússia para iniciar negociações ?pouco depois, Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca. Com a estagnação das conversas e novo aumento da intensidade do conflito, a nova determinação permite à Ucrânia usar mísseis americanos para atingir mais longe dentro do território russo.

A medida, ainda segundo o jornal, foi tomada antes da reunião entre o ucraniano Volodimir Zelenski e Trump, na Casa Branca, na última sexta-feira (17).

Na ocasião, o americano negou o envio de mísseis de cruzeiro Tomahawk aos ucranianos, o que expandiria o alcance das armas disponíveis a Kiev a pelo menos 1.600 km e colocariam Moscou na linha de fogo de mísseis mais poderosos do que os métodos empregados até aqui pela Ucrânia para atingir território russo, como drones de produção nacional.

Nesta quarta, a Ucrânia afirmou ter empregado o míssil de cruzeiro franco-britânico Storm Shadow em ação conjunta com drones na região russa de Briansk, na fronteira.

