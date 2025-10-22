NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O debate político mais importante da história eleitoral recente de Nova York foi marcado por ataques entre os três candidatos, com participação de uma plateia mobilizada, nesta quarta-feira (22).

É difícil prever que os 90 minutos do segundo e último debate dos candidatos a prefeito da maior cidade americana vão alterar a liderança do democrata e declarado socialista Zohran Mamdani, que acaba de completar 34 anos. O ex-governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, concorrendo como independente, teve um desempenho mais agressivo depois de um começo de campanha anêmico em que foi decisivamente derrotado por Mamdani. Cuomo continuou a se referir ao político muçulmano nascido em Uganda como uma criança que nunca geriu nada. Mamdani foi eleito para a Assembleia Estadual de Nova York em 2020.

O candidato republicano Curtis Sliwa, uma figura quase folclórica na política nova-iorquina, voltou a rejeitar a acusação de que sua candidatura deve selar a vitória de Mamdani por tirar votos centristas de Cuomo.

O presidente Donald Trump não mediu palavras nesta terça (21), afirmando que o republicano Sliwa não leva a eleição. Sugeriu que, se ele desistisse, Andrew Cuomo teria chances. "Prefiro um democrata a um comunista," disse Trump, numa referência a Andrew Cuomo. Declarações como esta foram usadas por Mamdani para descrever Cuomo como fantoche de Trump.

O momento mais vulnerável do carismático Mamdani veio quando ele se recusou a tomar posição sobre propostas que estão listadas na cédula eleitoral deste ano que atraem bastante controvérsia. Elas facilitam processos para construção de habitações nesta cidade que tem o metro quadrado mais caro do país. O democrata parecia não querer alienar diferentes grupos de interesses que se preocupam com uma explosão de construções nas suas vizinhanças, embora o custo de morar em Nova York seja o tema central de sua campanha.

Horas antes do debate, Mamdani fez um anúncio estratégico destinado a acalmar críticos na área de segurança pública. O candidato democrata disse que pretende manter a atual chefe da polícia Jessica Tisch no cargo. Tisch é a rara figura da equipe do atual prefeito Eric Adams que atrai respeito num amplo espectro político. Ela assumiu, em novembro passado, a liderança do maior departamento de polícia do continente ?com 50 mil funcionários? aparelhado por aliados do ex-policial Adams. Tisch é herdeira de uma família bilionária de Nova York e servidora pública de carreira, com fama de independência política. A questão é se vai aceitar integrar um provável governo Mamdani.

A segurança pública está sempre no topo do debate eleitoral na cidade e Cuomo e Sliwa atacaram Mamdani por críticas passadas à violência policial. Ele se defendeu dizendo que vai apoiar os policiais exaustos com a tarefa de atender emergências causadas por moradores em situação de rua com problemas de saúde mental ?que, segundo ele, é o problema mais citado pelos nova-iorquinos que usam o metrô.

O debate mostrou também que Andrew Cuomo não consegue sacudir a reputação manchada pela renúncia, em 2021, sob acusação de assédio sexual por 13 mulheres cuja credibilidade foi confirmada por investigadores que, no entanto, não conseguiram reunir provas para indiciá-lo. Num momento tenso, Mamdani disse a Cuomo que uma de suas acusadoras estava na plateia, mas não podia falar por si mesma por causa de um acordo judicial, e lembrou que os advogados do ex-governador exigiram arquivos médicos de ginecologistas da ex-funcionária estadual, inclusive quando ela era menor de idade.

Os três candidatos diferiram sobre como lidar com Donald Trump, que continua a ameaçar Nova York com cortes de fundos federais. Sliwa disse que é preciso reconhecer o poder do republicano; Cuomo afirmou que Trump vai tratar Mamdani como um garoto impertinente e se tornar um prefeito de fato, enviando tropas para a cidade, e lembrou que tem experiência passada confrontando o presidente no primeiro mandato; Mamdani disse que aceita colaborar com Trump em questões de custo de vida, mas vai enfrentá-lo em questões como imigração e policiamento.

A guerra em Gaza voltou à berlinda com Cuomo e Sliwa acusando Mamdani de apavorar a vasta população judaica de Nova York e o democrata dizendo que vai proteger os judeus de crimes de ódio.

A votação antecipada para a eleição de 4 de novembro começa neste sábado (25).