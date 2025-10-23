SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram após a queda de um avião modelo Cheyenne no aeroporto de Paramillo, no Parque Nacional de San Cristóbal, na Venezuela. A aeronave explodiu logo após tocar a pista do aeroporto.

O acidente, na manhã de quarta-feira (22), ocorreu durante a decolagem. Os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados.

As causas do acidente são investigadas. Segundo relatos de jornalistas locais, o piloto perdeu o controle do avião quando tentava começar o voo, aparentemente após a explosão de um pneu.

O impacto da queda provocou a destruição da aeronave e um incêndio em seguida. Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e polícias foram para o local com o objetivo de garantir a segurança da área e começar a investigação.