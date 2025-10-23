PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Imagens inéditas do roubo das joias do Museu do Louvre, no último domingo (19), estão circulando nas redes sociais desde a noite desta quarta-feira (22). Elas mostram a fuga dos quatro ladrões.

No vídeo, eles aparecem descendo pela plataforma de elevação montada em uma caminhonete, logo depois de arrombarem duas vitrines da Galeria de Apolo e levarem nove joias. A cena parece ter sido filmada por um visitante do Louvre, de uma das janelas de uma ala próxima.

É possível distinguir um dos homens usando colete. Um deles parece estar de capacete, e o outro, de capuz. Parecem apressados: um deles faz menção de saltar da plataforma antes de terminar a descida, mas desiste. Dá para ver a cabeça de um terceiro assaltante, aguardando ao lado da caminhonete. Pedestres e carros circulam normalmente.

Um scooter passa na rua, mas não é possível dizer se pertencia aos assaltantes em fuga.

Ouvem-se pessoas falando "merda" e "ok, obrigado".

Em seguida, ouve-se um sinal de rádio e uma pessoa, provavelmente um agente de segurança, informando: "Os indivíduos estão de scooter. Eles vão sair, eles vão sair." Outra pessoa, então, comenta: "Porra, olha só! A polícia! Eles foram embora?"

As imagens foram divulgadas por diversos veículos de comunicação franceses, sem que tenha ficado clara sua origem.

O prejuízo com o roubo das joias foi calculado em EUR 88 milhões (cerca de R$ 550 milhões). A diretora do museu, Laurence des Cars, admitiu nesta quarta (22) que as câmeras de segurança na rua não captaram nenhuma imagem da ação criminosa.