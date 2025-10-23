SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º rezou ao lado do papa Leão 14 nesta quinta-feira (23), na Capela Sistina, no Vaticano, numa cena histórica. É a primeira vez que um monarca britânico participa de uma oração pública ao lado de um pontífice.

Charles chegou a Roma nesta quarta-feira (22) para uma visita de Estado de dois dias ao Vaticano, marcada por uma cerimônia ecumênica inédita desde o cisma anglicano, há quase 500 anos.

O Palácio de Buckingham afirmou, em nota, que a visita representa "um momento importante" nas relações entre a Igreja Anglicana e a Católica Romana. É também o primeiro encontro entre Charles e Leão 14, que assumiu como papa em maio deste ano, após a morte de Francisco.

A religião anglicana surgiu em 1534, em uma cisão provocada pelo rei Henrique 8º, devido à recusa do papa em anular seu casamento com Catarina de Aragão. Em 1961, a mãe de Charles, a rainha Elizabeth 2ª, tornou-se a primeira monarca britânica a visitar o Vaticano desde o cisma entre católicos e anglicanos.

A visita ainda ocorre na esteira de novas acusações contra Andrew, irmão de Charles 3º, envolvendo o caso do magnata Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores de idade.