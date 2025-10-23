Lula antecipou que, na COP30, o Brasil apresentará uma proposta de descarbonização do transporte marítimo internacional; e defenderá que se aumente em quatro vezes o uso de combustíveis sustentáveis no planeta.

Falando mais diretamente aos investidores estrangeiros, Lula disse que o Brasil apresenta, atualmente, um cenário que congrega estabilidade fiscal, jurídica, econômica e social, o que, segundo ele, garante a previsibilidade que os investidores precisam ter para saber se vale ou não à pena fazer seus investimentos.

Isso, o Brasil faz questão de oferecer a todo e qualquer investidor que queira investir e ter seu retorno, disse o presidente brasileiro.

Minerais críticos

Lula lembrou que, apesar de o Brasil ter apenas 30% de sua riqueza mineral devidamente mapeada, já conta com 10% das reservas mundiais de minerais críticos, essenciais para a transição energética.

A criação de um Conselho Nacional de Minerais Críticos, vinculado à Presidência da República, será um passo para garantir a soberania, disse.

Nesse sentido, acrescentou o presidente, a experiência indonésia de incentivar o processamento de minério bruto em seu território é um importante exemplo de como atrair investimentos e gerar empregos de maior qualidade.

Não pretendemos reproduzir a condição de meros exportadores de commodities. Queremos agregar valor em nosso território, com responsabilidade ambiental e respeito às comunidades locais, complementou.

Bioenergia

Lula lembrou que Brasil e Indonésia são dois dos maiores produtores de bioenergia do mundo.

Podemos, portanto, criar juntos um mercado global de biocombustíveis. A Organização Marítima Internacional não pode adiar eternamente a decisão de descarbonizar o setor. O biocombustível de etanol é uma alternativa viável e imediatamente disponível, argumentou o presidente.

Ao lembrar que faltam cerca de 20 dias para a COP 30, em Belém, Lula antecipou que o Brasil apresentará, durante o evento, uma proposta de quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis no planeta.

Vamos mostrar que é possível promover o desenvolvimento, enfrentar a mudança do clima e proteger as florestas tropicais e sua rica biodiversidade. Podemos expandir a produção de biocombustíveis, sem derrubar uma única árvore, disse ele ao ressaltar que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas.

Florestas Tropicais

Lula agradeceu o apoio da Indonésia ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, também a ser lançado durante o evento em Belém. O Brasil fez a sua parte e já anunciou investimento de US$ 1 bilhão no Fundo.

Segundo Lula, parte desses recursos serão usados para financiar países que mantém suas florestas em pé.

É o caso dos oito países da América do Sul, bem como da Indonésia e do Congo, entre outros países menores, disse.

Se esse fundo funcionar, ninguém mais vai ficar pedindo dinheiro, como se estivesse pedindo esmola, para manter sua floresta de pé, e para evitar que o planeta tenha aquecimento acima de 1,5 grau, disse ele ao ressaltar que o fundo vai gerar dividendos para quem investe e para quem protege o bioma, oferecendo uma alternativa de renda para quem preserva a floresta.

Segurança alimentar e facilidades comerciais

Lula reiterou também o potencial brasileiro para ajudar na segurança alimentar do povo indonésio, em especial com relação à alimentação escolar, por meio do programa Refeição Nutritiva Gratuita, desenvolvido naquele país.

Disse também que os dois países podem trabalhar para facilitar o comércio e baixar o custo dos consumidores finais.

Com relação ao setor de defesa, O presidente Lula explicou que há muito espaço para ampliar as parcerias, assim como no setor de aviação civil.

A Força Aérea da Indonésia conhece bem as capacidades do Super Tucano. As aeronaves brasileiras de uso civil representam a melhor solução para companhias regionais eficiência, baixo consumo e tecnologia de ponta, argumentou o presidente brasileiro.

Tags:

Biocombustíveis | bioenergia | COP 3 | Jacarta | minerais | presidente Lula