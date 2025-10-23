SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela entraram em nova fase de escalada depois que forças americanas atacaram um suposto barco de tráfico, matando três pessoas. Recentemente, helicópteros do grupo Night Stalkers (perseguidores noturnos, em português) foram vistos no Caribe, o que alimenta os rumores de uma intervenção dos EUA na Venezuela.

QUEM SÃO OS NIGHT STALKERS

Grupo de elite surgiu na década de 1980 e é um apelido para 160º SOAR (Regimento de Aviação de Operações Especiais, na tradução). A força de operações especiais faz parte do Exército dos Estados Unidos e tem sede em Fort Campbell, no Kentucky. Ele leva "noite" no nome porque é focado em operações noturnas, mas também realiza missões durante o dia.

Grupo atuou na ação que matou Osama bin Laden em 2011. O fundador e líder da Al Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de Setembro, o maior ataque terrorista em solo norte-americano, foi morto no Paquistão, onde estava escondido.

Autor de livro sobre o esquadrão os comparou a Fórmula 1. "Sinceramente, acho que essas pessoas são os melhores pilotos de asas rotativas do mundo? Eles são os pilotos de Fórmula 1 da aviação", disse Steven Hartov.

"Eles basicamente entregam forças especiais e as extraem para lugares impossíveis à noite. Quando há uma missão que parece impossível devido à localização ou às defesas do inimigo, seja extrair um alvo de alto valor ou eliminar um alvo particularmente perigoso, os Night Stalkers são os únicos que podem cumprir a missão", disse Steven Hartov.

Já foi exclusivo para homens. Desde 2014, pilotos mulheres também podem entrar para a equipe, que é composta por aviadores, chefes de tripulação e soldados de apoio. Os profissionais passam por treinamentos de socorrista, navegação terrestre, combate, armas e trabalho em equipe.

No treinamento de armas, por exemplo, os oficiais aprendem a disparar milhares de tiros com diferentes fuzis, pistolas e carabinas. O curso básico dura cinco semanas e o oficial pode durar até 28 semanas. Entre as aeronaves pertencentes ao grupo estão MH-60 Black Hawk, MH-47 Chinook, MH-6 e AH-6 Little Bird.

EUA FALAM EM 'AL-QAEDA DAS AMÉRICAS' PARA JUSTIFICAR ESCALADA

Na última semana, o jornal The Washington Post afirmou que aeronaves dos Night Stalkers foram flagradas próximas da costa da Venezuela realizando "treinamento preparatório". O governo Trump mobilizou navios e aviões de combate, alegando estar lutando contra o tráfico de drogas no mar do Caribe.

Pete Hegseth, secretário de Guerra dos EUA, equiparou os grupos do narcotráfico aos terroristas islâmicos. Trump anunciou ainda que também autorizou operações da CIA contra a Venezuela. Os Estados Unidos acusam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar uma vasta organização de tráfico de drogas, algo que ele nega.