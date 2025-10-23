SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zohran Mamdani aparece com boa vantagem na disputa pela Prefeitura de Nova York, Estados Unidos. O candidato lidera em relação ao principal adversário, Andrew Cuomo, mas a disputa pode se tornar mais apertada caso Curtis Sliwa, o terceiro postulante ao cargo, desista da corrida.

Uma pesquisa conduzida pela AARP/Gotham Polling, divulgada em 20 de outubro, mostra Mamdani na liderança. Candidato conta com 43,2% das intenções de voto dos entrevistados.

Andrew Cuomo está em segundo lugar. O ex-governador de Nova York tem 28,9% na parcial.

Curtis Sliwa ocupa a terceira posição, com 19,4%. A porcentagem do candidato republicano é relevante caso ele decida se retirar da disputa.

Segundo os dados da AARP/Gotham Polling, se Sliwa desistisse, a disputa ficaria mais equilibrada: Mamdani teria 44,6% e Cuomo, 40,7%.

Sliwa, no entanto, afirma que não pretende abandonar a corrida eleitoral e está comprometido em continuar a campanha. "Em nenhuma circunstância eu vou desistir", disse ao New York Post.

Mamdani considera a presença de Sliwa benéfica para a democracia, argumentando que os eleitores devem ter mais opções. Além disso, tem alfinetado Cuomo, seu principal rival, afirmando que ele deveria focar mais nos eleitores do que nos adversários.

Recentemente, Cuomo criticou Mamdani por sua falta de experiência. O candidato destacou que ele não apresenta ideias novas e originais e o acusou de reciclar políticas de administrações anteriores.

O bloco de eleitores mais velhos - 50 anos ou mais - aparece como um grupo-chave de indecisos. Além disso, a AARP aponta que os principais temas que influenciam os eleitores são acessibilidade habitacional, moradia e segurança pública.

A eleição geral para prefeito de Nova York será em 4 de novembro de 2025. O debate final aconteceu na última quarta-feira, 22 de outubro.

