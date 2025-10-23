SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira (23) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se encontrar o líder chinês, Xi Jinping, na próxima quinta-feira (30) em uma reunião bilateral.

Encontro deverá acontecer durante uma viagem de vários países à Ásia. A informação foi confirmada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva.

Líder norte-americano também deve se encontrar com outros presidentes. Entre eles, da Malásia, Japão e Coreia do Sul.

